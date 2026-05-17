Opmerkelijk: Kenneth Perez geeft Mats Rots enorm compliment voor kopbal in eigen doel

Kenneth Perez deelt zondagavond in het ESPN-programma Dit was het Weekend een opmerkelijk compliment uit aan . De Deense analist en oud-voetballer veronderstelt dat de linksback van FC Twente over een hoog ‘voetbal-IQ’ beschikt en illustreert dat aan de hand van een moment uit de uitwedstrijd tegen PSV (5-1 nederlaag).

FC Twente gaf de derde plaats in de Eredivisie zondag uit handen door een 5-1 nederlaag op bezoek bij PSV. NEC nam de derde plaats dankzij een 2-1 overwinning op Go Ahead Eagles over van de Tukkers, die daardoor als vierde eindigden en volgend seizoen instromen in de tweede voorronde van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Perez licht het eerste doelpunt uit dat PSV zondag maakte tegen FC Twente. Ryan Flamingo verlengde een hoekschop van Ivan Perisic in de vijftiende minuut van de wedstrijd met het hoofd, waarna Rots bij de tweede paal een uiterste poging deed om de treffer te voorkomen. Dat lukt de verdediger van FC Twente uiteindelijk niet: hij kopte de bal in eigen doel.

Perez prijst de wijze waarop Rots de 1-0 probeerde te voorkomen. “Ik wil graag een pluim uitdelen aan Mats Rots”, begint de analist. “Ik denk dat hij een hoog voetbal-IQ heeft. Als je niet zo’n hoog voetbal-IQ hebt, zou het een normale reactie kunnen zijn om na veertien minuten (vijftien in feite, red.) bij een 0-0 tussenstand, je hand uit te steken om de bal tegen te houden.”

“Ik weet niet of hij weet: als ik dat doe, is het rood. Dan is het helemaal kansloos. Het leuke was dat ze één minuut later de 1-1 maakten”, zegt Perez, refererend aan de gelijkmaker van Sondre Ørjasæter kort erna. “Toen dacht ik: als ze terugkomen, is het eigenlijk heel slim.”

Presentator Milan van Dongen vraagt de eveneens aanwezige Arnold Bruggink of Rots inderdaad een hoog ‘voetbal-IQ’ heeft. “Mats is wel meer een dromer, dus het is niet per se dat…”, antwoordt de voormalig technisch directeur van de Enschedeërs lachend.

“Wat het mooie is aan Mats Rots: het maakt niet of hij bij PSV op het veld staat of bij Grol (amateurclub, red.), waar hij vandaan komt. Dit is gewoon zijn manier van voetballen”, vervolgt Bruggink. “Hij voetbalt zó gemakkelijk en met een power die je tegenwoordig nodig hebt in het voetbal. Dat heeft Mats als geen ander in zijn spel zitten. Dat maakt het echt bijzonder.”

Toch acht Bruggink Rots nog niet klaar voor een stap naar het buitenland. “Wat Mats echt in zijn spel moet krijgen, is dat hij altijd aan moet staan. Hij heeft iets dromerigs. Dat maakt hem ook heel goed, vind ik. Maar ik denk dat zijn aanvalskracht zó enorm sterk is dat je het verdedigende op de koop toeneemt.”

“Als hij de stap naar het buitenland maakt naar een grote club en hij wordt in zijn eerste twee maanden drie keer voorbij gelopen, of hij staat een keer te snurken bij een standaardsituatie, dan komt er voor jou iemand anders. Dat is ook wat in zijn spel zit. Hij moet dat eigenlijk in Nederland uit zijn spel halen, voordat hij de stap naar het buitenland maakt. Hij heeft zó enorm veel potentie”, aldus Bruggink.

© ESPN