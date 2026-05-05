Emmanuel Poku heeft in gesprek met ESPN gereageerd op de geruchten dat FC Twente hem wil hebben. De aanvaller geeft aan dat hij niet weet of het waar is en dat hij zich voorlopig richt op de play-offs met Almere City.

Poku onderscheidt zich dit seizoen bij Almere City. Het jongere broertje van Bayer Leverkusen-aanvaller Ernest Poku moest het aan het begin van het seizoen vooral met invalbeurten doen, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Jeroen Rijsdijk. In 45 officiële wedstrijden was de vleugelspeler goed voor tien goals en negen assists.

Artikel gaat verder onder video

Nu hoopt Poku via de play-offs met Almere naar de Eredivisie te gaan. En als het niet lukt met Almere? “We zien wel, ik weet het niet”, lacht de buitenspeler. Verslaggever Cristian Willaert vraagt vervolgens aan hem of het ‘reëel’ is om te zeggen dat Poku klaar is voor de Eredivisie. “Ik denk het wel, maar u moet het voor me invullen. Denkt u dat ik klaar ben?”, kaatst hij de vraag terug. “Ik denk van wel ja, maar wat denk je zelf?”, vraagt Willaert weer. “Dan ben ik er klaar voor”, aldus Poku.

Halverwege april meldde De Telegraaf dat FC Twente Poku ‘met bijzondere belangstelling’ zou volgen, dus besluit Willaert dit aan de speler zelf voor te leggen. “Ik heb het gelezen. Ik weet niet of het waar is, dan moet ik misschien even mijn zaakwaarnemer bellen. Dus ik zal hem wel bellen”, antwoordt de vleugelspeler. Dat zorgt voor verbazing bij de verslaggever. “Jij leest dat en dan bel je niet je zaakwaarnemer? Tuurlijk wel! Je stuurt hem meteen een appje!”, uit Willaert zijn ongeloof. “Nee, want mijn focus is nu bij Almere, dus ik heb hem er nog niet over gesproken”, aldus Poku.