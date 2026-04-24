Bart van Rooij krijgt veel kritiek van FC Twente-fans na bekerfinale tussen AZ en NEC

heeft donderdag gereageerd op de kritiek die hij zondag kreeg rondom de finale van de Eurojackpot KNVB Beker tussen AZ en NEC (5-1). De verdediger van FC Twente verscheen in De Kuip in een shirt van NEC.

Van Rooij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van NEC en speelde in totaal 170 wedstrijden voor de hoofdmacht van de club. Hij werd geboren onder de rook van Nijmegen en draagt NEC nog altijd een warm hart toe.

Van Rooij was afgelopen zondag aanwezig in De Kuip bij de bekerfinale van AZ en NEC. Hij droeg een shirt van de Nijmeegse club en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Met name vanuit de aanhang van FC Twente klonk er kritiek op de rechtsback.

Aanstaande zaterdag speelt Van Rooij met FC Twente tegen NEC. Een cruciaal duel voor beide teams: FC Twente staat momenteel vierde in de Eredivisie en heeft slechts één punt minder dan NEC.

In gesprek met ESPN reageert Van Rooij op de kritiek die hij afgelopen zondag kreeg: "Ik snap het aan de ene kant wel dat supporters er misschien wat van vinden, maar je mag van een speler verwachten dat die daar professioneel mee omgaat.”

“Ik denk dat er zaterdag niemand is die zo graag van NEC wil winnen als ik. Ik kan dat wel los zien van elkaar”, verzekert hij. “Maar als wij winnen, is het wel extra zuur voor NEC."

"Voor iedereen met een NEC-hart was het resultaat zondag natuurlijk minder”, vervolgt Van Rooij. “Maar het wachten bij de bussen, met zijn allen die kant op en met duizenden supporters naar het stadion lopen... Ik heb er echt van genoten met familie en vrienden.”