Live voetbal 7

Wouter Goes loopt het veld op en hoort vreselijk geluid uit het publiek

23 april 2026, 20:50
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Wouter Goes speelde donderdagavond slechts enkele minuten tijdens het uitduel van AZ met Go Ahead Eagles (0-0), maar de verdediger was toch een van de hoofdrolspelers. Goes werd bij zijn invalbeurt zeer hatelijk en beledigend toegezongen door de fans van de thuisploeg.

AZ begon na de overwinning van afgelopen zondag op NEC in de finale van de Eurojackpot KNVB Beker (5-1) met een sterk gewijzigd team aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Hoofdtrainer Leeroy Echteld hield onder anderen Goes, Mees de Wit en Kees Smit op de bank.

Artikel gaat verder onder video

In de 86ste minuut van de wedstrijd betrad Goes als vervanger van Rion Ichihara echter toch nog het veld. Het thuispubliek verklaarde hem meteen de oorlog: Goes werd getrakteerd op een fors fluitconcert en kreeg enkele lelijke beledigingen te horen.

Zo zongen de supporters van Go Ahead Eagles goed hoorbaar dat de moeder van Goes ‘een hoer is’ en dat de jonge verdediger van AZ ‘een psychopaat’ is. Goes liet zich echter niet van de wijs brengen en speelde de wedstrijd professioneel uit.

De aversie van de Go Ahead Eagles-fans jegens Goes heeft waarschijnlijk alles te maken met de bekerfinale van vorig seizoen, die door de Deventenaren werd gewonnen van AZ. Goes kreeg het tijdens die wedstrijd meermaals aan de stok met tegenstander Victor Edvardsen.

Twee dagen later toonde Edvardsen tijdens de huldiging een spandoek waarop Goes als een getemde pitbull te zien is en Edvardsen hem aan een ketting heeft.

➡️ Meer AZ nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Lees ook:
Jordy Clasie van AZ

Clasie wil langer door met Echteld bij AZ

  • ma 20 april, 09:13
  • 20 apr. 09:13
  • 6
ESPN

NEC is woedend op Wouter Goes na incident met Jasper Cillessen

  • zo 19 april, 18:44
  • 19 apr. 18:44
  • 11
Willem van Hanegem met De Kuip

Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

  • zo 19 april, 07:55
  • 19 apr. 07:55
  • 8
4 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
29
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws