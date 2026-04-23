Wouter Goes loopt het veld op en hoort vreselijk geluid uit het publiek

speelde donderdagavond slechts enkele minuten tijdens het uitduel van AZ met Go Ahead Eagles (0-0), maar de verdediger was toch een van de hoofdrolspelers. Goes werd bij zijn invalbeurt zeer hatelijk en beledigend toegezongen door de fans van de thuisploeg.

AZ begon na de overwinning van afgelopen zondag op NEC in de finale van de Eurojackpot KNVB Beker (5-1) met een sterk gewijzigd team aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Hoofdtrainer Leeroy Echteld hield onder anderen Goes, Mees de Wit en Kees Smit op de bank.

In de 86ste minuut van de wedstrijd betrad Goes als vervanger van Rion Ichihara echter toch nog het veld. Het thuispubliek verklaarde hem meteen de oorlog: Goes werd getrakteerd op een fors fluitconcert en kreeg enkele lelijke beledigingen te horen.

Zo zongen de supporters van Go Ahead Eagles goed hoorbaar dat de moeder van Goes ‘een hoer is’ en dat de jonge verdediger van AZ ‘een psychopaat’ is. Goes liet zich echter niet van de wijs brengen en speelde de wedstrijd professioneel uit.

De aversie van de Go Ahead Eagles-fans jegens Goes heeft waarschijnlijk alles te maken met de bekerfinale van vorig seizoen, die door de Deventenaren werd gewonnen van AZ. Goes kreeg het tijdens die wedstrijd meermaals aan de stok met tegenstander Victor Edvardsen.

Twee dagen later toonde Edvardsen tijdens de huldiging een spandoek waarop Goes als een getemde pitbull te zien is en Edvardsen hem aan een ketting heeft.