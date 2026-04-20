Willem van Hanegem verwacht dat AZ in de nabije toekomst weer eens mee kan doen om de landstitel, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Daarvoor moeten de Alkmaarders volgens hem wel aan twee voorwaarden voldoen: minder wisselvalligheid en de beste spelers langer aan boord houden.
AZ wist zondag de KNVB Beker te winnen ten koste van NEC. De Alkmaarders waren uiterst effectief en wisten de finale met liefst 5-1 te winnen. Van Hanegem heeft genoten van de ploeg van Lee-Roy Echteld, maar maakt ook een kanttekening. “Je ziet bij dit AZ toch vaak wisselvalligheid. Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig”, schrijft de oud-voetballer, die weet dat dit bij de Eredivisie past. “Maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen.”
Het Feyenoord-icoon zag dat AZ zelfs in de bekerfinale soms wat nonchalant oogde. Zo vond hij Sven Mijnans en Rome-Jayden Owusu-Oduro er niet goed uitzien bij de enige goal van NEC. “Maar goed, ze kwamen nooit in problemen. Ik zie wel een hecht elftal. Mexx Meerdink kwam niet in actie, maar hij hing steeds als eerste om de nek van de doelpuntenmaker. Dat zegt iets over die ploeg en dat zeg ik niet opeens na een overwinning.”
Naast de wisselvalligheid is er volgens Van Hanegem nog een factor die er momenteel voor zorgt dat AZ nooit meedoet om de landstitel, waarvan de laatste in 2009 werd gewonnen. “Als AZ iets minder snel zijn beste spelers van de hand doet, kunnen ze echt een keer landskampioen worden”, is De Kromme stellig. “Maar ja, deze zomer willen er ook weer veel spelers weg en dan is het toch weer alles opnieuw opbouwen. Dat is eigenlijk jammer.”
@vriendje stokvis, het AZ model is bewonderingswaardig klopt. Mochten ze in de toekomst daadwerkelijk om kampioenschappen spelen en meer prijzen winnen en dit model overeind houden, valt er voor Feyenoord veel van te leren. Probleem is echter dat op het moment je succes hebt je toppers kwijt raakt en het dan heel moeilijk is om direct weer aanwas klaar te hebben staan. Voor Az geldt nu dat moeten winnen en kampioen worden geen vereiste is. Bij PSV en Feyenoord willen ze dat wel. Welnu zet het AZ model in bij Feyenoord wat wel kampioen wil worden en CL spelen en het ziet eruit zoals bij Feyenoord nu gaande is. Wellenreuter Mousa Targalien Moder Read Sauer Kraayveld Bos kostte Feyenoord nog geen 15mln! PSV doet het anders, spelers die te goed zijn voor de eredivisie maar te slecht voor de Europese subtop. Topdollar betalen en bijna niks opleiden. Ajax is de weg kwijt omdat ze niet kunnen concurreren. Nooit hebben ze de situatie meegemaakt dat PSV Feyenoord Twente NEC Heerenveen AZ de zaken beter voor elkaar hebben. Terwijl ze de allerduurste huishouding hebben. Dan moet je opnieuw beginnen en pas op de plaats maken. Dat kunnen ze niet want zei vinden zichzelf nog steeds de beste. Oké dan moet je heel veel toppers kopen voor heel veel geld en dat kunnen ze niet.
Willem wordt vaak afgekraakt, maar heeft hier zeker een goed punt. Stabiliteit is alles. Volgend seizoen is het weer goede versterkingen toevoegen aan de jeugdigheid. De club moet nu vervolgstappen zetten. Minimaal 4 á 5 spelers gaan er vertrekken. Eén schone taak voor een nieuwe trainer (niet Echteld!), die met een frisse blik naar de club gaat kijken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@vriendje stokvis, het AZ model is bewonderingswaardig klopt. Mochten ze in de toekomst daadwerkelijk om kampioenschappen spelen en meer prijzen winnen en dit model overeind houden, valt er voor Feyenoord veel van te leren. Probleem is echter dat op het moment je succes hebt je toppers kwijt raakt en het dan heel moeilijk is om direct weer aanwas klaar te hebben staan. Voor Az geldt nu dat moeten winnen en kampioen worden geen vereiste is. Bij PSV en Feyenoord willen ze dat wel. Welnu zet het AZ model in bij Feyenoord wat wel kampioen wil worden en CL spelen en het ziet eruit zoals bij Feyenoord nu gaande is. Wellenreuter Mousa Targalien Moder Read Sauer Kraayveld Bos kostte Feyenoord nog geen 15mln! PSV doet het anders, spelers die te goed zijn voor de eredivisie maar te slecht voor de Europese subtop. Topdollar betalen en bijna niks opleiden. Ajax is de weg kwijt omdat ze niet kunnen concurreren. Nooit hebben ze de situatie meegemaakt dat PSV Feyenoord Twente NEC Heerenveen AZ de zaken beter voor elkaar hebben. Terwijl ze de allerduurste huishouding hebben. Dan moet je opnieuw beginnen en pas op de plaats maken. Dat kunnen ze niet want zei vinden zichzelf nog steeds de beste. Oké dan moet je heel veel toppers kopen voor heel veel geld en dat kunnen ze niet.
Willem wordt vaak afgekraakt, maar heeft hier zeker een goed punt. Stabiliteit is alles. Volgend seizoen is het weer goede versterkingen toevoegen aan de jeugdigheid. De club moet nu vervolgstappen zetten. Minimaal 4 á 5 spelers gaan er vertrekken. Eén schone taak voor een nieuwe trainer (niet Echteld!), die met een frisse blik naar de club gaat kijken.