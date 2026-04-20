Willem van Hanegem verwacht dat AZ in de nabije toekomst weer eens mee kan doen om de landstitel, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Daarvoor moeten de Alkmaarders volgens hem wel aan twee voorwaarden voldoen: minder wisselvalligheid en de beste spelers langer aan boord houden.

AZ wist zondag de KNVB Beker te winnen ten koste van NEC. De Alkmaarders waren uiterst effectief en wisten de finale met liefst 5-1 te winnen. Van Hanegem heeft genoten van de ploeg van Lee-Roy Echteld, maar maakt ook een kanttekening. “Je ziet bij dit AZ toch vaak wisselvalligheid. Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig”, schrijft de oud-voetballer, die weet dat dit bij de Eredivisie past. “Maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen.”

Het Feyenoord-icoon zag dat AZ zelfs in de bekerfinale soms wat nonchalant oogde. Zo vond hij Sven Mijnans en Rome-Jayden Owusu-Oduro er niet goed uitzien bij de enige goal van NEC. “Maar goed, ze kwamen nooit in problemen. Ik zie wel een hecht elftal. Mexx Meerdink kwam niet in actie, maar hij hing steeds als eerste om de nek van de doelpuntenmaker. Dat zegt iets over die ploeg en dat zeg ik niet opeens na een overwinning.”

Naast de wisselvalligheid is er volgens Van Hanegem nog een factor die er momenteel voor zorgt dat AZ nooit meedoet om de landstitel, waarvan de laatste in 2009 werd gewonnen. “Als AZ iets minder snel zijn beste spelers van de hand doet, kunnen ze echt een keer landskampioen worden”, is De Kromme stellig. “Maar ja, deze zomer willen er ook weer veel spelers weg en dan is het toch weer alles opnieuw opbouwen. Dat is eigenlijk jammer.”