Analisten Studio Voetbal discussiëren over positie Echteld na bekerwinst

Na de bekerzege van AZ werd zondagavond in Studio Voetbal uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van trainer Lee-Roy Echteld. De analisten waren het lang niet overal over eens, maar één ding werd duidelijk: de prestaties van de interim-trainer maken zijn positie ineens een stuk interessanter.

Rafael van der Vaart was het meest uitgesproken en pleitte voor duidelijkheid vanuit de club. “Ik vind dat ze met hem door moeten. Hij doet het goed, hij wint de beker, dan is het een beetje gek om te zeggen: ga dan maar weer weg.”

Toch is het volgens Wim Kieft niet zo eenvoudig bij een club als AZ, waar beleid en filosofie vaak leidend zijn. “Ze hebben daar wel gekkere dingen gedaan,” doelde hij op eerdere trainerswissels. “Ik kan hem niet beoordelen als trainer, maar het is wel een club met een eigen filosofie. Ze hebben aantrekkingskracht op talent uit de regio, er is altijd wel een basis. Maar of hij een goede trainer is? Dat kan ik niet zeggen.” Van der Vaart haakte daar luchtig op in: “Het helpt soms wel als je een leuke kerel bent.”

Pierre van Hooijdonk schetste vervolgens een ander beeld van Echteld, die volgens hem meer is dan alleen een ‘aardige trainer’. “Het is ook een bullebak die daar staat. Iemand die met zijn vuist op tafel durft te slaan en desnoods een arm voor je breekt.” Presentator Jeroen Stekelenburg zag juist in dat profiel een mogelijke verklaring voor het succes. “Misschien is dit ook wel wat AZ nodig had, na Pascal Jansen en met name na Maarten Martens.”

Volgens Van der Vaart zit juist in die combinatie de kracht van Echteld. Hij haalde een voorbeeld aan uit diens periode bij Jong AZ. “Die Dijkstra speelde toen tegen Jong Ajax, maakte één fout en werd direct gewisseld. Die was vandaag, samen met Daal, de beste man van het veld. Hij kan hard zijn, maar ook een arm om iemand heen slaan. Een soort vader- of opafiguur. Ik denk dat het gewoon een goede keuze is om hem te behouden.”

Toch zijn er ook zorgen richting de toekomst. Kieft wees op het mogelijke vertrek van sterkhouders. “Er gaan natuurlijk ook weer drie goede spelers weg. Smit, Parrott en Mijnans gaan waarschijnlijk wel weg, en die hebben een goed seizoen gedraaid.”

Van Hooijdonk trok daarbij een interessante vergelijking met FC Twente, dat eerder in een vergelijkbare situatie zat. “AZ kan in dezelfde spagaat komen als Twente met Van De Brom. Je hebt een nieuwe technisch directeur die misschien al met andere trainers bezig is, maar door succes moet je de interim laten zitten.” Volgens Van der Vaart schuilt daar juist het risico. “Dat is het lastige aan een interim-trainer. Stel je haalt een nieuwe en die begint slecht, terwijl de vorige de beker heeft gewonnen, dan zit je meteen scheef. Je kan beter naar een club gaan die het slecht doet. Daarom zeg ik: lekker laten zitten.”

De discussie laat zien hoe één wedstrijd het perspectief volledig kan veranderen. Waar Echteld weken geleden nog als tijdelijke oplossing werd gezien, ligt er na zondag ineens een serieuze vraag op tafel in Alkmaar: is dit de man die AZ ook op lange termijn moet leiden?