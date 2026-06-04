Sera de Bruin verklaart fouten in Wilhelmus bij Nederland - Algerije

Sera de Bruin heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad gereageerd op haar optreden voorafgaand aan het oefenduel tussen Nederland en Algerije (0-1). De zangeres mocht het Wilhelmus ten gehore brengen in De Kuip, maar maakte hierbij twee fouten in de tekst.

Nederland en Algerije stonden woensdagavond tegenover elkaar in De Kuip, waar de Afrikanen met 0-1 wonnen door een treffer van Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa. Voorafgaand aan het duel werd het Wilhelmus gezongen door Sera de Bruin, beter bekend onder de artiestennaam SERA. Tijdens het korte optreden ging de zangeres twee keer in de fout. Ze zong aan het begin van het volkslied ‘ben ik tot in den dood’ in plaats van ‘blijf ik tot in den dood’. Daarna zong ze nog ‘onvereerd’ in plaats van ‘onverveerd’.

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In gesprek met het AD laat De Bruin weten het optreden ‘heel spannend’ en ‘een big deal’ te vinden. De zangeres kreeg de vrijheid om het volkslied in haar eigen stijl ten gehore te brengen. “Je wilt het ook eer aandoen, dus ik wilde het niet té rocky maken. Ik heb dus gekozen om het gewoon op een gitaar te doen.” Ze geeft aan vooraf veel geoefend te hebben. “Je wilt het gewoon goed doen, dus ik heb echt schriften vol geschreven met de tekst. Het moet wel helemaal in je hoofd zitten.”

Al dat oefenen bleek dus niet voldoende. Dat het tijdens het optreden misging, ontdekte De Bruin pas na afloop in de kleedkamer, toen ze het fragment terugkeek. Daar baalt ze van. “Ik heb enorm mijn best gedaan, maar natuurlijk spelen er zenuwen mee”, legt ze uit. “Het is een bijzonder moment in een vol stadion, miljoenen mensen kijken mee en je moet het volkslied van je land zingen. Dat vind ik gewoon heel spannend.”

“Ik heb het echt met mijn beste intenties gedaan en er heel erg veel op geoefend”, benadrukt de zangeres. “Dat er foutjes zijn gemaakt, daar baal ik van. Maar ik ben nog steeds heel trots dat ik er mocht staan.” Voor De Bruin betekenen de foutjes niet dat ze het Wilhelmus nooit meer zou willen opvoeren. Mocht ze nog een keer worden gevraagd, zou ze die kans ‘zeker weer met beide handen aangrijpen’.