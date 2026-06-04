Ronald Koeman laat van zich horen na afgang van Oranje

Ronald Koeman heeft donderdag van zich laten horen op sociale media. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt het zeer teleurstellend dat de uitzwaaiwedstrijd van Oranje eindigde in een pijnlijke 0-1 nederlaag.
Oranje verloor woensdagavond de eigen uitzwaaiwedstrijd in De Kuip met 0-1 van Algerije. De ploeg van bondscoach Koeman kwam in de eerste helft nog aardig voor de dag en creëerde de nodige kansen, maar het verval in de tweede helft was groot na het doorvoeren van veel wissels. In de slotfase wist Feyenoord-aanvaller Anis Hadj-Moussa namens Algerije de 0-1 te maken.
De ochtend na de wedstrijd in een regenachtig Rotterdam liet Koeman van zich horen op sociale media. "Teleurstellend om voor eigen publiek te verliezen. Nog tien dagen om ons te verbeteren en voor te bereiden op onze eerste wedstrijd op het WK", schrijft hij.
De bondscoach blijft positief, maar dat kan niet worden gezegd van iedereen in de reacties onder zijn bericht. Daar klinkt namelijk veel kritiek. "Gaat helemaal niks worden. Ik hoop dat je na het WK stopt", schrijft een supporter. Een ander reageert: "Kun je niet nu nog snel je ontslag indienen?"
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.