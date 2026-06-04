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Ronald Koeman laat van zich horen na afgang van Oranje

4 juni 2026, 13:41
Ronald Koeman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ronald Koeman heeft donderdag van zich laten horen op sociale media. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt het zeer teleurstellend dat de uitzwaaiwedstrijd van Oranje eindigde in een pijnlijke 0-1 nederlaag.

Oranje verloor woensdagavond de eigen uitzwaaiwedstrijd in De Kuip met 0-1 van Algerije. De ploeg van bondscoach Koeman kwam in de eerste helft nog aardig voor de dag en creëerde de nodige kansen, maar het verval in de tweede helft was groot na het doorvoeren van veel wissels. In de slotfase wist Feyenoord-aanvaller Anis Hadj-Moussa namens Algerije de 0-1 te maken.

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De ochtend na de wedstrijd in een regenachtig Rotterdam liet Koeman van zich horen op sociale media. "Teleurstellend om voor eigen publiek te verliezen. Nog tien dagen om ons te verbeteren en voor te bereiden op onze eerste wedstrijd op het WK", schrijft hij.

De bondscoach blijft positief, maar dat kan niet worden gezegd van iedereen in de reacties onder zijn bericht. Daar klinkt namelijk veel kritiek. "Gaat helemaal niks worden. Ik hoop dat je na het WK stopt", schrijft een supporter. Een ander reageert: "Kun je niet nu nog snel je ontslag indienen?"

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Allemaal terechte kritiek op Oranje en de bondscoach.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
344 Reacties
691 Dagen lid
758 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Allemaal terechte kritiek op Oranje en de bondscoach.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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