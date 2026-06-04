Ronald Koeman laat van zich horen na afgang van Oranje

Ronald Koeman heeft donderdag van zich laten horen op sociale media. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt het zeer teleurstellend dat de uitzwaaiwedstrijd van Oranje eindigde in een pijnlijke 0-1 nederlaag.

Oranje verloor woensdagavond de eigen uitzwaaiwedstrijd in De Kuip met 0-1 van Algerije. De ploeg van bondscoach Koeman kwam in de eerste helft nog aardig voor de dag en creëerde de nodige kansen, maar het verval in de tweede helft was groot na het doorvoeren van veel wissels. In de slotfase wist Feyenoord-aanvaller Anis Hadj-Moussa namens Algerije de 0-1 te maken.

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De ochtend na de wedstrijd in een regenachtig Rotterdam liet Koeman van zich horen op sociale media. "Teleurstellend om voor eigen publiek te verliezen. Nog tien dagen om ons te verbeteren en voor te bereiden op onze eerste wedstrijd op het WK", schrijft hij.

De bondscoach blijft positief, maar dat kan niet worden gezegd van iedereen in de reacties onder zijn bericht. Daar klinkt namelijk veel kritiek. "Gaat helemaal niks worden. Ik hoop dat je na het WK stopt", schrijft een supporter. Een ander reageert: "Kun je niet nu nog snel je ontslag indienen?"