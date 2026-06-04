Groep F onder de loep: dit kan Oranje verwachten op het WK

Nederland begint op zondag 14 juni aan het WK 2026. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft in Groep F achtereenvolgens Japan, Zweden en Tunesië. Een makkelijke poule is dat niet voor Oranje. Dit is wat je moet weten over de groep die het Nederlands elftal zal moeten doorkomen.

Hoewel het Nederlands elftal over het algemeen wordt gezien als de favoriet voor deze poule, had de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het makkelijker kunnen treffen dit WK. Oranje is ingedeeld in een groep met drie verschillende soort type tegenstanders, maar het zijn wel ploegen om rekening mee te houden.

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Want is Japan of Zweden minder dan Algerije, waar Oranje woensdagavond in nota bene de eigen Kuip van verloor? Het Nederlands elftal is aan haar stand verplicht om in de Verenigde Staten te laten zien dat de zeperd tegen Algerije een incident was.

Japan vormt een gevaar

Van de drie tegenstanders lijkt Japan de grootste uitdager van Oranje. De Aziaten worden met het jaar sterker en hebben de afgelopen jaren meerdere toplanden verrast. Bondscoach Hajime Moriyasu heeft een hecht en tactisch uitstekend georganiseerd elftal gesmeed. Japan beschikt niet over de grootste sterren, maar wel over een ploeg die precies weet wat er van haar wordt verwacht.

De eerste tegenstander van Oranje heeft bovendien een duidelijke zwakte. Japan blijft kwetsbaar in de lucht, iets waar het Nederlands elftal met spelers als Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Micky van de Ven mogelijk van kan profiteren. Toch geldt Japan samen met Nederland als de voornaamste kandidaat voor groepswinst in Groep F.

Waar Japan over kwaliteit beschikt in alle linies, heeft Zweden misschien wel de gevaarlijkste aanval van de groep. Alexander Isak en Viktor Gyökeres behoren tot de beste spitsen van Europa en kunnen iedere tegenstander pijn doen. Zweden zal dan ook niet snel onder de indruk raken van de grote namen in de Nederlandse defensie.

Onder bondscoach Graham Potter heeft Zweden de afgelopen periode bovendien een duidelijke koers ingezet. De Scandinaviërs laten het initiatief graag aan de tegenstander en proberen vervolgens vanuit de omschakeling toe te slaan. Dat maakt de ploeg bijzonder gevaarlijk op momenten waarop een tegenstander veel risico neemt.

Onrust bij Zweden?

De voorbereiding op het WK verloopt echter niet bepaald vlekkeloos. Kort voor het toernooi werd Zweden met 3-1 verslagen door Noorwegen, maar die uitslag had ook een stuk hoger kunnen liggen. Zweden werd namelijk van de mat gespeeld. In eigen land leidde dat tot de nodige kritiek. Vooral de defensie van de Zweedse ploeg kreeg er stevig van langs.

Tunesië lijkt op papier de minst sterke ploeg van Groep F. De Noord-Afrikanen beschikken over minder individuele kwaliteit dan Nederland, Japan en Zweden, maar dat betekent niet dat ze onderschat mogen worden. Tunesië staat bekend als een ploeg die vanuit een compacte organisatie speelt en het tegenstanders bijzonder lastig kan maken.

De Tunesiërs hopen bovendien geschiedenis te schrijven. Het land wist zich in het verleden meerdere keren voor een WK te plaatsen, maar bereikte nog nooit de knock-outfase van het toernooi. In de Verenigde Staten, Mexico en Canada moet daar verandering in komen.

Voor Oranje is de opdracht duidelijk. Nederland beschikt over de sterkste selectie van de groep en moet in staat zijn om de eerste plaats te pakken. Maar wie denkt dat Groep F een eenvoudige route naar de achtste finales wordt, doet de tegenstanders tekort. Oranje moet aan de bak.

Programma Groep F:

14 juni - 22:00 uur: Nederland - Japan in Dallas

15 juni - 04:00 uur: Zweden - Tunesië in Monterrey

20 juni - 19:00 uur: Nederland - Zweden in Houston

21 juni - 06:00 uur: Tunesië - Japan in Monterrey

26 juni - 01:00 uur: Japan - Zweden in Dallas

26 juni - 01:00 uur: Tunesië - Nederland in Kansas City