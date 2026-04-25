Japan gaat als reuzendoder op jacht naar succes: Oranje is gewaarschuwd

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Japan, de ploeg die in Groep B de gevreesde angstgegner van het Nederlands elftal is.

Japan plaatste zich als eerste land voor dit WK en deed dat met speels gemak. De Blue Samurai eindigden in de kwalificatie ruim boven aartsrivaal Australië, maar het zijn vooral de recente vriendschappelijke resultaten die indruk maken. Engeland en Brazilië werden de afgelopen maanden vakkundig aan de zegekar gebonden. Ook wedstrijden tegen Spanje en Duitsland werden in de afgelopen jaren gewonnen. Japan doet het uitstekend tegen toplanden, waardoor Oranje gewaarschuwd is.

Dick Schreuder

De verantwoordelijke voor de goede prestaties van dit Japan is bondscoach Hajime Moriyasu. Hij heeft van zijn elftal een hecht, tactisch gedisciplineerd collectief gemaakt. De formatie (3-4-2-1) doet bij vlagen denken aan het swingende NEC: aanvallende wingbacks die eigenlijk buitenspelers zijn. De technische voetballers waarover Japan beschikt, voelen zich als een vis in het water in dit systeem. Voor Oranje, dat op 14 juni direct de borst mag natmaken, is Japan de zwaarste dobber in de poule.

Eredivisie-bekenden

De Japanse selectie zal voor veel Eredivisie-volgers vertrouwd aanvoelen. Diverse spelers komen uit in de Nederlandse competitie of hebben er een verleden. Zo maken onder meer Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Kodai Sano (NEC), Ko Itakura (Ajax) en Ayase Ueda (Feyenoord) deel uit van de selectie. Daarnaast staan ook Ritsu Doan (ex-PSV) en Keito Nakamura (ex-Twente) op het veld. "Het is speciaal dat wij over spelers beschikken die in een sterke competitie als die van Nederland spelen", zei bondscoach Moriyasu hierover.

Toch komt het gevaar niet alleen uit de Eredivisie. Veel Eredivisie-spelers zijn namelijk ook maar gewoon wisselspeler. Het land beschikt ook over krachten die wekelijks acteren op het allerhoogste niveau in de Premier League, zoals Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) en Daichi Kamada (Crystal Palace). Zij zijn de belangrijkste schakels binnen de Japanse speelwijze.

Reuzendoder jaagt op succes in Groep F

Japan is ingedeeld in Groep F, waarin het opent tegen Nederland. Vervolgens wacht een wedstrijd tegen Tunesië en de groepsfase wordt afgesloten tegen Zweden.

Speelschema Japan (Groep F):

De vloek van de achtste finale

Dark-horse