Zuid-Afrika is terug op het WK: bereikt Bafana Bafana eindelijk de knock-outfase?

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Zuid-Afrika, dat na zestien jaar afwezigheid weer acteert op het hoogste podium.

Na drie gemiste edities is de droogte eindelijk voorbij voor Bafana Bafana. Zuid-Afrika kwalificeerde zich voor het WK 2026 door Nigeria voor te blijven in de kwalificatiepoule en keert daarmee voor het eerst sinds het thuis-WK van 2010 terug op het wereldtoneel. De missie is duidelijk: voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase bereiken.

Broos bouwt aan nieuw Zuid-Afrikaans fundament

De architect achter de wederopstanding is bondscoach Hugo Broos. De Belg staat sinds 2021 aan het roer en verjongde het nationals elftal.

Onder zijn leiding kregen talenten als Thalente Mbatha, Oswin Appollis en Evidence Makgopa hun kans en die grepen ze met beide handen aan. Het resulteerde niet alleen in WK-kwalificatie, maar ook in een knappe derde plaats op de Afrika Cup van 2023.

“We bouwen aan een team dat nergens bang voor is”, stelde Broos eerder. “Het WK is geen eindpunt, maar een kans om te laten zien hoe ver we zijn gekomen.”

De Belgische oefenmeester weet wat er gevraagd wordt op het hoogste niveau – hij won immers de Afrika Cup met Kameroen – maar benadrukt dat het proces minstens zo belangrijk is als het resultaat.

Programma WK 2026: zware start voor Bafana Bafana

Zuid-Afrika wacht direct een zware openingswedstrijd tegen gastland Mexico. Daarna volgen nog twee cruciale groepsduels, waarin elk punt telt in de jacht op een historische plek bij de laatste 32.

Speelschema Zuid-Afrika (Groep A):

11 juni - 21:00 uur: Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad

18 juni - 18:00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika in Atlanta

25 juni - 03:00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea in Monterrey

WK-historie: flitsen van potentie, maar nooit doorbraak

Zuid-Afrika is geen onbekende op het WK-toneel, maar echte successen bleven tot dusver uit. Bij de drie eerdere deelnames (1998, 2002 en 2010) strandde het land telkens in de groepsfase.

Het beste resultaat werd geboekt in 2002, toen Zuid-Afrika op een haar na de knock-outfase miste. Na een overwinning op Slovenië en een gelijkspel tegen Paraguay leek alles mogelijk, maar een nipte nederlaag tegen Spanje betekende uitschakeling op doelsaldo.

Het WK van 2010, gespeeld op eigen bodem, staat vooral in het collectieve geheugen gegrift door één moment: de verwoestende openingstreffer van Siphiwe Tshabalala tegen Mexico. Een goal die een heel continent deed exploderen van vreugde. Toch kon Zuid-Afrika de groepsfase opnieuw niet overleven, ondanks een knappe overwinning op Frankrijk.

Ook individueel zijn er enkele namen die geschiedenis schreven. Benni McCarthy en Shaun Bartlett delen het record als WK-topscorers van het land met twee doelpunten. Geen indrukwekkend aantal, waarmee het probleem wordt onderstreept: scorend vermogen ontbrak vaak op het hoogste niveau.

Bekende namen bij Zuid-Afrika

Zuid-Afrika beschikt niet over de mondiale supersterrenstatus van toplanden, maar binnen de selectie van Hugo Broos schuilt wel degelijk kwaliteit en ervaring.

Onder de lat is Ronwen Williams de onbetwiste leider. De captain van Mamelodi Sundowns geldt als een van de meest betrouwbare keepers van het Afrikaanse continent en was een sleutelspeler tijdens de Afrika Cup. Met Sipho Chaine en Ricardo Goss beschikt Zuid-Afrika bovendien over degelijke back-ups.

Achterin vormt Siyabonga Ngezana een interessante naam. De verdediger van FCSB doet internationale ervaring op in Europa en moet samen met talenten als Mbekezeli Mbokazi en routinier Khuliso Mudau voor stabiliteit zorgen. Ook Samukelo Kabini (Molde FK) en Tylon Smith (Queens Park Rangers) staan symbool voor de groeiende export van Zuid-Afrikaans talent.

Teboho Mokoena en Bathusi Aubaas vormen vaak het hart van het elftal, terwijl spelers als Sipho Mbule en Thalente Mbatha voor dynamiek en diepgang zorgen. De kracht van Bafana Bafana zit daarmee vooral in het collectief: een hecht team met veel spelers uit de eigen competitie, aangevuld met enkele internationals die in Europa ervaring opdoen.