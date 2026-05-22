Ajax-fans richten pijlen massaal op Etienne Vaessen: opvallende beelden gaan rond

was donderdagavond de gebeten hond bij de aanwezige Ajax-supporters in Volendam. De 30-jarige sluitpost kreeg na de 2-0 nederlaag in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal te maken met harde spreekkoren vanuit het Amsterdamse publiek.

Waarom de supporters zich na het laatste fluitsignaal precies tegen Vaessen keerden, is vooralsnog onduidelijk. Op beelden is echter te horen dat de keeper meerdere keren werd toegezongen vanaf de tribunes. "Vaessen, hoerenjong", klonk het luidkeels vanaf de Ajax-tribunes.

Wel was er voorafgaand aan de aftrap al sprake van enige ophef rondom de international van Suriname. Vaessen weigerde voor de wedstrijd namelijk de hand te schudden van Ajax-speler Mika Godts, wat leidde tot de nodige reacties in de media.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd afgewerkt in het Kras Stadion in Volendam, omdat de Johan Cruijff ArenA bezet was door een concertreeks van Harry Styles. Voor FC Groningen betekent de nederlaag dat het seizoen ten einde is en de ploeg definitief is uitgeschakeld voor Europees voetbal.