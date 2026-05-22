Ajax-fans richten pijlen massaal op Etienne Vaessen: opvallende beelden gaan rond

22 mei 2026, 20:26
Ajax - FC Groningen
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Etienne Vaessen was donderdagavond de gebeten hond bij de aanwezige Ajax-supporters in Volendam. De 30-jarige sluitpost kreeg na de 2-0 nederlaag in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal te maken met harde spreekkoren vanuit het Amsterdamse publiek. 

Waarom de supporters zich na het laatste fluitsignaal precies tegen Vaessen keerden, is vooralsnog onduidelijk. Op beelden is echter te horen dat de keeper meerdere keren werd toegezongen vanaf de tribunes. "Vaessen, hoerenjong", klonk het luidkeels vanaf de Ajax-tribunes. 

Wel was er voorafgaand aan de aftrap al sprake van enige ophef rondom de international van Suriname. Vaessen weigerde voor de wedstrijd namelijk de hand te schudden van Ajax-speler Mika Godts, wat leidde tot de nodige reacties in de media.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd afgewerkt in het Kras Stadion in Volendam, omdat de Johan Cruijff ArenA bezet was door een concertreeks van Harry Styles. Voor FC Groningen betekent de nederlaag dat het seizoen ten einde is en de ploeg definitief is uitgeschakeld voor Europees voetbal.

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
30
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

