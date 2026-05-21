Mika Godts krijgt geen hand voor Ajax - FC Groningen: 'Wat kinderachtig!'

Een opvallend moment voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de play-offs. Doelman van Groningen weigerde een hand te geven aan van Ajax. De reden daarvoor is niet duidelijk.

Voor de aftrap stonden de spelers van Ajax in een rij, waar de spelers van Groningen langs liepen. Te zien was dat Vaessen een hand gaf aan Wout Weghorst, maar aan het einde van de rij Godts oversloeg.

Op sociale media wordt de weigering van Vaessen scherp veroordeeld. Meerdere kijkers spreken van kinderachtig gedrag van de doelman.

Eerder incident bij Ajax – FC Groningen

Het is niet duidelijk waarom Vaessen zijn hand niet uitstak. Wel was er begin december, tijdens de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen, een akkefietje waarbij de term 'stinkbelg' viel. Dat was hoorbaar door het ontbreken van publiek.

“Je moeder”, klonk het toen ineens, precies terwijl toenmalig trainer Fred Grim en de overige leden van de Ajax-staf in beeld waren. De wedstrijd lag op dat moment kort stil en de spelers waren niet zichtbaar. “Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim”, reageerde de speler die de opmerking opvangt.

Wie de uitspraak doet en wie reageerde, werd niet duidelijk. Later in de woordenwisseling klonk ook “vieze stinkbelg”, waarmee aan Godts gerefereerd leek te worden. De enige andere Belg op het veld was toen Marvin Peersman, maar hij bevond zich verder uit de buurt.