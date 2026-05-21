Live voetbal 1

Mika Godts krijgt geen hand voor Ajax - FC Groningen: 'Wat kinderachtig!'

21 mei 2026, 19:01
Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opvallend moment voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de play-offs. Doelman Etienne Vaessen van Groningen weigerde een hand te geven aan Mika Godts van Ajax. De reden daarvoor is niet duidelijk.

Voor de aftrap stonden de spelers van Ajax in een rij, waar de spelers van Groningen langs liepen. Te zien was dat Vaessen een hand gaf aan Wout Weghorst, maar aan het einde van de rij Godts oversloeg.

Op sociale media wordt de weigering van Vaessen scherp veroordeeld. Meerdere kijkers spreken van kinderachtig gedrag van de doelman.

Eerder incident bij Ajax – FC Groningen

Artikel gaat verder onder video

Het is niet duidelijk waarom Vaessen zijn hand niet uitstak. Wel was er begin december, tijdens de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen, een akkefietje waarbij de term 'stinkbelg' viel. Dat was hoorbaar door het ontbreken van publiek.

“Je moeder”, klonk het toen ineens, precies terwijl toenmalig trainer Fred Grim en de overige leden van de Ajax-staf in beeld waren. De wedstrijd lag op dat moment kort stil en de spelers waren niet zichtbaar. “Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim”, reageerde de speler die de opmerking opvangt.

Wie de uitspraak doet en wie reageerde, werd niet duidelijk. Later in de woordenwisseling klonk ook “vieze stinkbelg”, waarmee aan Godts gerefereerd leek te worden. De enige andere Belg op het veld was toen Marvin Peersman, maar hij bevond zich verder uit de buurt.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar Garcia

García ruikt kansen voor Ajax in Conference League: ‘Mogelijk favoriet’

  • Gisteren, 15:21
  • Gisteren, 15:21
  • 8
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Frank Van Mosselveld

FC Groningen woest: Van Mosselveld sluit boycot van kraker tegen Ajax niet uit

  • ma 18 mei, 16:31
  • 18 mei 16:31
  • 11
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Groningen

Ajax
18:45
FC Groningen
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
32
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws