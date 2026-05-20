Óscar García heeft de spelers van Ajax op het hart gedrukt om alles op alles te zetten om de voorrondes van de Conference League te bereiken. Volgens de Spaanse trainer zouden de Amsterdammers mogelijk de favoriet zijn voor de eindzege in het derde Europese toernooi.
Ajax eindigde dit seizoen als vijfde in de Eredivisie en is daarmee veroordeeld tot het spelen van play-offs om de voorrondes van de Conference League te bereiken. De trainer wil er absoluut niet aan denken dat zijn ploeg Europees voetbal misloopt, zo laat hij weten op zijn persconferentie. “We hebben de kans om dit niet te laten gebeuren. We moeten knokken tot het einde”, maakt de trainer duidelijk. Hij heeft zijn spelers ook een duidelijke boodschap meegegeven: “Ze krijgen de kans om volgend seizoen te spelen in een Europese competitie waarin ze mogelijk de favoriet zijn. Je bent als Ajax in de Conference League immers dichter bij een Europese titel dan in de Champions League.” De trainer liet afgelopen week ook al weten te verwachten dat Ajax komend seizoen landskampioen wordt.
“De spelers moeten dus honderd procent geven”, blikt Garcia vooruit op het duel met FC Groningen. “Het is een privilege om voor Ajax te spelen. Nogmaals, ze kunnen volgend seizoen in een competitie spelen waarin ze favoriet kunnen zijn.” De trainer beaamt dat de Conference League niet vergelijkbaar is met de Champions League. “Maar de jongens moeten dit wel als een goede kans zien. De motivatie zal er donderdag dus zeker zijn.”
Of García volgend seizoen nog voor de groep staat bij Ajax, vindt hij op dit moment totaal niet relevant. “Ik wil me alleen concentreren op het behalen van de doelstellingen om in Europa te spelen. Mijn toekomst interesseert me niet, het gaat erom dat Ajax in Europa speelt”, maakt hij heel duidelijk. “Als ik ervoor kan tekenen dat ik volgend seizoen geen coach meer ben, maar we ons wel kwalificeren, dan doe ik dat.”
Een beetje een overschatte reactie van Garcia. Dit Ajax heeft het tegen iedere tegenstander moeilijk dus hij kan beter wachten met zulke reacties geven tot na aanstaande zondag of mogelijk eerder na de wedstrijd tegen Groningen. Als Ajax volgend seizoen het elftal geen kwaliteitsinjectie heeft gegeven dan kunnen ze bij voorbaat naar een kampioenschap fluiten hetzelfde geldt voor de Conference League mochten ze dat deze week halen .
Wat voor mafkees is dti zeg: Ajax speelt een seizoen lang voetbal dat niet om aan te gluren is, weet zich niet rechtstreeks voor Europees voetbal te plaatsen, moet afwachten of ze de play-offs wel winnen en dan dit weer beweren? Mischien denkt ie wel dat ze nu nog kampioen kunnen worden? Volgend jaar de Conference Legeu winnen en jaar daarop de CL? Is die man blind? Succes met zo'n trainer, die er ook niks van bakt haha
