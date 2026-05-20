Droomweek Koeman junior duurt voort

Het leven lacht junior momenteel toe. Afgelopen weekend vervulde hij een cruciale rol in de handhaving van Telstar, maar ook op persoonlijk vlak heeft de doelman mooi nieuws te melden. Zijn verloofde is namelijk zwanger.

Koeman junior was afgelopen weekend wereldnieuws met zijn heldenrol voor Telstar in de strijd om lijfsbehoud. Niet alleen wist hij zijn ploeg met enkele cruciale reddingen op de been te houden in het duel met FC Volendam, ook was hij op aanvallend vlak belangrijk. Vlak voor tijd kreeg Telstar namelijk een strafschop bij een stand van 1-1. De sluitpost ging achter de bal staan en schoot deze feilloos binnen voor de beslissing: 1-2.

De beelden van de penalty van Koeman junior gingen viraal en de keeper, die deze zomer uit zijn contract loopt in Velsen-Zuid, kan rekenen op de nodige interesse van buitenlandse clubs. Onder meer Real Valladolid zou al hebben geïnformeerd naar de doelman. Ook verschillende clubs uit de Eredivisie zouden belangstelling hebben in Koeman junior.

Niet alleen sportief, maar ook persoonlijk gaat het goed met Koeman junior. De zoon van bondscoach Ronald Koeman en zijn verloofde zijn namelijk in verwachting van hun eerste kind, zo maken ze woensdag bekend via Instagram. Het stel is sinds afgelopen winter verloofd.

