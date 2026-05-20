Droomweek Koeman junior duurt voort

20 mei 2026, 14:47
Ronald Koeman junior viert zijn benutte penalty bij Volendam - Telstar
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het leven lacht Ronald Koeman junior momenteel toe. Afgelopen weekend vervulde hij een cruciale rol in de handhaving van Telstar, maar ook op persoonlijk vlak heeft de doelman mooi nieuws te melden. Zijn verloofde is namelijk zwanger.

Koeman junior was afgelopen weekend wereldnieuws met zijn heldenrol voor Telstar in de strijd om lijfsbehoud. Niet alleen wist hij zijn ploeg met enkele cruciale reddingen op de been te houden in het duel met FC Volendam, ook was hij op aanvallend vlak belangrijk. Vlak voor tijd kreeg Telstar namelijk een strafschop bij een stand van 1-1. De sluitpost ging achter de bal staan en schoot deze feilloos binnen voor de beslissing: 1-2.

De beelden van de penalty van Koeman junior gingen viraal en de keeper, die deze zomer uit zijn contract loopt in Velsen-Zuid, kan rekenen op de nodige interesse van buitenlandse clubs. Onder meer Real Valladolid zou al hebben geïnformeerd naar de doelman. Ook verschillende clubs uit de Eredivisie zouden belangstelling hebben in Koeman junior.

Niet alleen sportief, maar ook persoonlijk gaat het goed met Koeman junior. De zoon van bondscoach Ronald Koeman en zijn verloofde zijn namelijk in verwachting van hun eerste kind, zo maken ze woensdag bekend via Instagram. Het stel is sinds afgelopen winter verloofd.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

  • 17 mei 17:16
  • 17 mei 18:01
  • 17 mei 16:26
Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Go Ahead
34
1
38
13
Excelsior
34
-13
38
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37
16
Volendam
34
-20
32

