kan Ajax na een seizoen alweer verlaten, zo stelt het Deense Campo. FC Midtjylland zou de spits namelijk op de korrel hebben. Ajax betaalde afgelopen zomer nog zo’n tien miljoen euro om Dolberg terug naar Amsterdam te halen.

Ajax slaagde er afgelopen zomer in om Dolberg terug te halen naar Nederland. In de slotfase van de transferperiode kwam de aanvaller voor zo’n tien miljoen euro over van RSC Anderlecht. Een onverdeeld succes werd zijn tweede periode in de hoofdstad echter niet. Kort na zijn rentree liep Dolberg een buikblessure op, terwijl Wout Weghorst in de laatste weken van de competitie veelal de voorkeur kreeg in de punt van de aanval. In 28 officiële duels was hij vijf keer trefzeker en gaf hij drie assists.

Na een moeizaam jaar zou Dolberg alweer kunnen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Volgens Campo zou Midtjylland namelijk werk willen maken van de 56-voudig international. De voetbalwebsite verwacht echter dat Ajax de spits niet zomaar zal laten gaan, aangezien hij nog een contract heeft tot medio 2029. Dolberg vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 11,6 miljoen euro.

Mocht Dolberg daadwerkelijk een stap maken naar zijn geboorteland, keert hij terug naar de competitie waar Ajax hem in 2015 wegplukte. In mei van dat jaar kwam de spits drie keer in actie voor Silkeborg, waarna hij in de zomer de overstap maakte naar Amsterdam. Bij een transfer naar Denemarken zou hij voor het eerst in zijn loopbaan een heel seizoen actief kunnen zijn in de competitie in zijn vaderland.