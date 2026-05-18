Ajax en FC Groningen staan donderdag in Volendam tegenover elkaar in de play-offs om Europees voetbal. Daar mogen geen supporters van de bezoekers bij aanwezig zijn, zo meldt de nummer negen van de Eredivisie op de clubwebsite. Groningen vindt die beslissing ‘onaanvaardbaar’ en denkt nu na over vervolgstappen. Ook supporters van Willem II zijn niet welkom in Volendam bij de return van de finale van de play-offs om promotie/degradatie, die zaterdag op het programma staat.

Ajax speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij sc Heerenveen en eindigde zodoende op de vijfde plaats in de Eredivisie. Daardoor is de ploeg van Óscar García veroordeeld tot het spelen van play-offs, waarmee plaatsing voor de voorrondes van de Conference League moet worden veiliggesteld. Als nummer vijf van de Eredivisie speelt Ajax alle wedstrijden in de play-offs thuis. Doordat de Johan Cruijff ArenA in gebruik is voor een reeks concerten van Harry Styles, is Ajax uitgekomen bij het Kras Stadion in Volendam als tijdelijke thuishaven.

Donderdag neemt Ajax het in het vissersdorp op tegen nummer negen FC Groningen, als een plek in de finale van de play-offs op het spel staat. De autoriteiten uit Volendam hebben maandagochtend aan de Trots van het Noorden medegedeeld dat er geen uitsupporters welkom zijn bij het treffen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Dit besluit is volgens Groningen zondagavond genomen door de lokale veiligheidsdriehoek.

FC Groningen geeft aan ‘verbolgen’ te zijn over de beslissing om geen uitsupporters toe te laten. “De club vindt het onaanvaardbaar en beraadt zich op de te nemen stappen”, zo klinkt het. De nummer negen van de Eredivisie heeft het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld om mee te denken over de kwestie.

Ook Willem II getroffen

Naast het duel tussen Ajax en FC Groningen heeft de veiligheidsdriehoek van Volendam ook besloten dat er geen supporters welkom zijn bij de return van de play-offs om promotie/degradatie tussen FC Volendam en Willem II, zo meldt BN De Stem. De Tilburgers spelen woensdag in eigen huis de heenwedstrijd van de finale van de play-offs. Daar zullen geen supporters van Volendam bij aanwezig zijn. Volgens ESPN straft de club de eigen supporters voor rellen op de tribune na de nederlaag tegen Telstar (1-2). De return op zaterdag in Volendam zal vervolgens zonder fans van Willem II worden gespeeld. Hoewel de Tilburgers nog niet op het nieuws hebben gereageerd, weet BN De Stem dat de club 'zéér ontstemd' is over het nieuws.