Geen uitsupporters welkom in Volendam bij Ajax - FC Groningen, ook Willem II geraakt

18 mei 2026, 11:14   Bijgewerkt: 11:47
Spelers van FC Groningen na de gestaakte wedstrijd tegen Ajax
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax en FC Groningen staan donderdag in Volendam tegenover elkaar in de play-offs om Europees voetbal. Daar mogen geen supporters van de bezoekers bij aanwezig zijn, zo meldt de nummer negen van de Eredivisie op de clubwebsite. Groningen vindt die beslissing ‘onaanvaardbaar’ en denkt nu na over vervolgstappen. Ook supporters van Willem II zijn niet welkom in Volendam bij de return van de finale van de play-offs om promotie/degradatie, die zaterdag op het programma staat.

Ajax speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij sc Heerenveen en eindigde zodoende op de vijfde plaats in de Eredivisie. Daardoor is de ploeg van Óscar García veroordeeld tot het spelen van play-offs, waarmee plaatsing voor de voorrondes van de Conference League moet worden veiliggesteld. Als nummer vijf van de Eredivisie speelt Ajax alle wedstrijden in de play-offs thuis. Doordat de Johan Cruijff ArenA in gebruik is voor een reeks concerten van Harry Styles, is Ajax uitgekomen bij het Kras Stadion in Volendam als tijdelijke thuishaven.

Donderdag neemt Ajax het in het vissersdorp op tegen nummer negen FC Groningen, als een plek in de finale van de play-offs op het spel staat. De autoriteiten uit Volendam hebben maandagochtend aan de Trots van het Noorden medegedeeld dat er geen uitsupporters welkom zijn bij het treffen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Dit besluit is volgens Groningen zondagavond genomen door de lokale veiligheidsdriehoek.

FC Groningen geeft aan ‘verbolgen’ te zijn over de beslissing om geen uitsupporters toe te laten. “De club vindt het onaanvaardbaar en beraadt zich op de te nemen stappen”, zo klinkt het. De nummer negen van de Eredivisie heeft het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld om mee te denken over de kwestie.

Ook Willem II getroffen

Naast het duel tussen Ajax en FC Groningen heeft de veiligheidsdriehoek van Volendam ook besloten dat er geen supporters welkom zijn bij de return van de play-offs om promotie/degradatie tussen FC Volendam en Willem II, zo meldt BN De Stem. De Tilburgers spelen woensdag in eigen huis de heenwedstrijd van de finale van de play-offs. Daar zullen geen supporters van Volendam bij aanwezig zijn. Volgens ESPN straft de club de eigen supporters voor rellen op de tribune na de nederlaag tegen Telstar (1-2). De return op zaterdag in Volendam zal vervolgens zonder fans van Willem II worden gespeeld. Hoewel de Tilburgers nog niet op het nieuws hebben gereageerd, weet BN De Stem dat de club 'zéér ontstemd' is over het nieuws.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Schandalige beslissing dit. Ze willen als club alles eraan doen om de voorrondes van de Conference League te halen. Ajax kan blijkbaar niet in de Arena spelen, maar waarom kan er dan niet gewoon in de Euroborg gespeeld worden? Nu zijn het weer de supporters die de dupe worden van alles. Van mij mag Volendam ook degraderen, totaal geen toevoeging voor de Eredivisie.

Jopie14
@R21. Meld jouw ongenoegen bij de burgermeester van Volendam, die is de eindverantwoordelijke. En geef Ajax niet de schuld. En mocht Volendam degraderen, is Willem2 , de hopeloze nummer 3 met 68 behaalde punten dan een toevoeging?

Kicker
In de huidige omstandigheden zal dit besluit Ajax niet helpen. Onder deze trainer zie ik geen enkele lijn of tactiek om wedstrijden te kunnen winnen. Ik verwacht dan ook dat Groningen dik gaat winnen.

Noxin
lol, mensen die denken dat Ajax dit beslist. Dit gebeurt door de burgemeester van Volendam.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

