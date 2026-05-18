Bosz reageert op snelle breuk met Afellay: ‘Ik was wel verrast’

18 mei 2026, 11:45
Bosz, Afellay
Foto: © Imago
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Peter Bosz is verrast door het plotselinge vertrek van Ibrahim Afellay bij PSV. De 40-jarige oud-international begon begin 2026 als assistent-trainer in Eindhoven, maar houdt het nu alweer voor gezien bij de regerend landskampioen. Bosz reageerde zondagavond bij Studio Voetbal op het nieuws en gaf aan dat hij de vroege breuk erg jammer vindt.

Afellay liet zelf weten dat de praktijk als assistent-trainer anders uitpakte dan hij vooraf had ingeschat. Bosz zag het besluit van de voormalig middenvelder niet direct aankomen, al trok Afellay al vroeg in de samenwerking aan de bel. "Ja, ik was wel verrast, maar hij kwam na twee maanden al wel voor de eerste keer bij me om dat te zeggen", opende Bosz aan tafel bij Studio Voetbal.

Andere verwachtingen op het trainingsveld

Afellay wilde namelijk veel vaker zélf de veldtrainingen leiden. "Hij zag een andere rol voor zichzelf. Ik vind het jammer. Het is een geweldige jongen, met veel verstand van voetbal."

Bosz had de voormalig middenvelder graag langer voor zijn trainersstaf behouden, maar respecteert de keuze van de Utrechter. "Ik vind het jammer dat hij het niet de tijd heeft gegeven. Het is zijn gevoel. Ik kan niet in zijn gevoel kijken en het is zijn goed recht. Het is wat het is."

Instappen in een geoliede machine

De PSV-hoofdtrainer legt uit dat de rolverdeling binnen zijn technische staf al jarenlang vaststaat, wat het voor een nieuwkomer in de winterstop extra lastig maakt om een stempel te drukken. "Ibi was verantwoordelijk voor de middenvelders. En de andere trainers zijn weer voor een andere linie verantwoordelijk. Dat is onze manier van werken."

Volgens Bosz speelde de timing van de aanstelling van Afellay dan ook een grote rol in het snelle vertrek. "Hij komt in de winterstop in een geoliede machine. We werken inmiddels al 2,5 jaar samen als staf. Dat loopt als een trein. Dan is het simpelweg heel moeilijk om halverwege het seizoen zomaar binnen te komen", besluit Bosz.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

