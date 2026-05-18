Vitesse heeft in een verklaring uitgehaald naar de buitenlandse aandeelhouders van de club. De groep aandeelhouders is momenteel bezig met het verkopen van de aandelen aan de Sterkhouders Vitesse Arnhem, maar de KNVB heeft dit nog niet goedgekeurd. Nu hebben de buitenlandse aandeelhouders besloten de raad van commissarissen en directie te ontslaan, zonder toestemming van de kopende partij.

Eind 2025 werd duidelijk dat de aandelen van Vitesse verkocht zouden worden aan de Sterkhouders Vitesse Arnhem. Het gaat om 75 procent van de aandelen, die daarvoor in handen was van een groep buitenlandse aandeelhouders. De verkoop kan echter pas worden afgerond als de KNVB de overname heeft goedgekeurd. Op de clubwebsite meldt Vitesse nu dat de buitenlandse aandeelhouders aan de KNVB hebben medegedeeld dat zij de rvc en directie van de Arnhemmers hebben ontslagen.

“Zulke besluiten zijn echter niet rechtsgeldig”, schrijft de club. “De buitenlandse aandeelhouders kunnen zulke besluiten niet eigenmachtig nemen. Tussen kopende en verkopende aandeelhouders is contractueel vastgelegd dat geen van beide partijen besluiten kan nemen zonder de expliciete instemming van de ander. Daarvan is hier zeker geen sprake”, aldus Vitesse. “De buitenlandse aandeelhouders doen alsof zij de baas zijn van Vitesse omdat zij ruim vijfenzeventig procent van de aandelen hebben, maar zij vergeten te vermelden dat zij die aandelen al hebben verkocht aan de Sterkhouders Vitesse Arnhem BV.”

De nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie stelt dat de buitenlandse aandeelhouders momenteel slechts ‘formeel eigenaar’ zijn en vergelijkt dit met het verkopen van een huis in de periode richting de overdracht. “Zo iemand is formeel nog eigenaar, maar mag niet zeggen ‘ik sloop de keuken eruit want ik ben nog steeds eigenaar’. Tussen de verkopende aandeelhouders en de kopende aandeelhouders is contractueel volkomen helder vastgelegd dat belangrijke beslissingen in de aandeelhoudersvergadering alleen genomen kunnen worden bij wederzijdse instemming. Daarvan is hier zeker geen sprake”, benadrukt de club.

Vitesse merkt op dat de buitenlandse aandeelhouders het te lang vinden duren voordat de KNVB het overdragen van de aandelen heeft goedgekeurd. “Dat ongeduld en die onzekerheid ervaren wij ook, dus in die zin begrijpen wij de buitenlandse aandeelhouders wel. Nu is er echter een paniekactie ingezet die op geen enkele manier legaal is.” De rvc en directie geven aan de rust te bewaren. “Wij gaan gewoon door met het overeind houden van de club en het verdedigen van de belangen van de club. In het proces van goedkeuring zijn wij vergevorderd. In goed overleg met de Licentiecommissie zou dit binnen enkele dagen tot een positief resultaat kunnen leiden.”

“Dit handelen van de buitenlandse aandeelhouders schaadt in hoge mate het functioneren van Vitesse”, schrijft de club in een afsluitende alinea. “Daarnaast is het erg vervelend dat wij onze tijd hier in moeten steken. Toch blijven wij rustig en roepen iedereen op om ons daarin te volgen. Een goede afloop is nabij.”