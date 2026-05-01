Groot nieuws voor Vitesse: club behoudt voorlopig de proflicentie

1 mei 2026, 10:44   Bijgewerkt: 10:52
Supporters van Vitesse
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een heugelijke dag voor Vitesse: de uitspraak van het gerechtshof dat de KNVB de Arnhemmers weer moest toelaten tot competities in het betaald voetbal, kan in stand blijven. Dat is althans het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Het gerechtshof schorste op 1 september het besluit van de KNVB om Vitesse de licentie af te nemen, maar gaf Vitesse die licentie niet definitief terug. De KNVB is vervolgens naar de Hoge Raad gestapt. Die zal toetsen of het gerechtshof het recht goed heeft toegepast.

Het was vrijdagochtend een spannende ochtend voor Vitesse-fans, omdat de procureur-generaal met zijn advies kwam. Het advies is helder: de beslissing van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om Vitesse weer toe te laten tot de competities in het betaald voetbal, kan in stand blijven.

Een belangrijk advies, maar het is officieel geen doorslaggevend advies. Er is namelijk nog geen uitspraak. De Hoge Raad doet dat in een later stadium. Wel volgt de Hoge Raad in veel gevallen het gegeven advies. En dat is voor Vitesse goed nieuws.

Reactie Vitesse

"Deze zaak kent nog geen winnaars, tijd is en blijft onze vijand", reageert Claudia Lap, voorzitter van de raad van commissarissen. "Uiteindelijk gaat het erom dat wij niet voorlopig door willen spelen maar definitief willen spelen. Daarvoor hebben we de Goedkeuring Wijziging Zeggenschap nodig en een licentie. Over die beide punten zijn we al maanden in intensief overleg met de KNVB en de Licentiecommissie. Dat overleg zit in een afrondende fase. We hopen dat dit nu snel wordt afgerond, want we hebben in de voorbereiding op het nieuwe seizoen iedere week nodig. Wij ervaren dit als een belangrijk juridisch signaal en blijven ons met dezelfde vastberadenheid inzetten voor een definitieve bestendiging van de toekomst van onze club."

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

