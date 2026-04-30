Johan Derksen ‘enorm van slag’ na uitzending VI: ‘Durfde niet meer naar buiten’

Johan Derksen heeft woensdagavond met een kwinkslag gereageerd op het optreden van Gerard Joling bij Vandaag Inside een dag eerder. De oud-voetballer geeft aan zijn titel als meest ordinaire persoon in het programma te zijn verloren.

Joling was dinsdagavond te gast aan de bar bij Vandaag Inside en vertelde daar de nodige vunzige verhalen. In de promovideo voorafgaand aan de uitzending van woensdag blikt Wilfred Genee met Derksen kort terug op die uitzending. De presentator vraagt zijn collega of hij nog ergens is geweest. “Nee, ik durfde niet naar buiten”, antwoordt De Snor.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens legt hij uit waarom. “Gisteren is er iets gebeurd wat er bij mij heel erg ingeklapt is: we hebben iemand in het programma gehad die nog ordinairder is dan ik.” Genee geeft aan dat dat ‘haast niet kan’, wat Derksen beaamt. “Hij was na afloop ook enorm van slag”, vertelt de presentator aan het publiek. “Ik ben echt mijn titel kwijt”, aldus Derksen.

De Snor staat erom bekend met regelmaat ordinair uit de hoek te komen tijdens uitzendingen van VI. Derksen zegt vaak wat in hem opkomt, ook als dit later weer een rel oplevert. Of hij het echt vervelend vindt dat Joling heel ordinair was, valt dus te betwijfelen.