Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

Nederland speelt vanavond nog één laatste oefenduel voordat het WK dan écht van start gaat. Zes dagen voor de eerste poulewedstrijd tegen Japan neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in New York op tegen WK-debutant Oezbekistan. Wie gaan er spelen, en komt Oranje beter voor de dag dan in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije? Om 20.45 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Oezbekistan.
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Nou Malen gaat je niet verder helpen, leuk in de Serie A met counter voetbal maar in Oranje is het niets.
Wat een wanvertoning. Als ze zo gaan spelen gaan ze ook dit toernooi weer uitgefloten worden door neutrale toeschouwers in de stadions.
Wow, wat een wanvertoning weer. Ik weet best dat spelers zich niet volledig opmaken voor een duel zonder publiek, maar wanneer was nou ons laatste veld doelpunt, wat een armoede zeg. Het slechtste Nederland wat ik heb gezien en ik ga al een aantal jaartjes mee. Koeman met zn ouderwetse 4 3 3 verklooit het helemaal. Wat een dramatische trainer!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Nou Malen gaat je niet verder helpen, leuk in de Serie A met counter voetbal maar in Oranje is het niets.
Wat een wanvertoning. Als ze zo gaan spelen gaan ze ook dit toernooi weer uitgefloten worden door neutrale toeschouwers in de stadions.
Wow, wat een wanvertoning weer. Ik weet best dat spelers zich niet volledig opmaken voor een duel zonder publiek, maar wanneer was nou ons laatste veld doelpunt, wat een armoede zeg. Het slechtste Nederland wat ik heb gezien en ik ga al een aantal jaartjes mee. Koeman met zn ouderwetse 4 3 3 verklooit het helemaal. Wat een dramatische trainer!