Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

Nederland speelt vanavond nog één laatste oefenduel voordat het WK dan écht van start gaat. Zes dagen voor de eerste poulewedstrijd tegen Japan neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in New York op tegen WK-debutant Oezbekistan. Wie gaan er spelen, en komt Oranje beter voor de dag dan in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije? Om 20.45 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Oezbekistan.

LIVE: Nederland - Oezbekistan Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! Dan is het klaar, Nederland wint op de valreep tóch van Oezbekistan. ⚽90+8' - Gakpo doet het weer! (2-1) BREAKING Gakpo stuurt de keeper nu de verkeerde kant op en bezorgt Oranje zo alsnog de zege: 2-1 voor Nederland! 90+6' - Wéér een penalty! (1-1) Van Hecke wordt bij die corner omver getrokken, de bal gaat wéér op de stip! 90+6' - Kans Summerville (1-1) Summerville schiet, Yusupov redt. Wel een corner voor Oranje, dat zal de laatste kans zijn. 90+4' - Grote kans Oranje (1-0) Daar krijgt Nederland nog een grote kans om de winst te pakken, maar de bal gaat er niet in! ⚽90+2' - Oezbekistan maakt gelijk (1-1) BREAKING In ondertal houdt Oranje de voorsprong niet vast! Na een klutssituatie is het invaller Sergeev die Flekken verschalkt: 1-1! 89' - Naast (1-0) Shukurov schiet de vrije trap naast. 🟥87' - Vrije trap én rood! Nou, dat is een forse tegenvaller voor Oranje en Til in het bijzonder: direct rood voor Til, maar géén penalty! Wél een vrije trap op de rand van de zestien. 83' - Hands? (1-0) Guus Til lijkt hier toch onbedoeld hands te maken in of nét buiten de zestien, maar de arbitrage heeft het niet gezien en ook de VAR lijkt niet in te grijpen. Ontsnapt Oranje aan een penalty tegen? De VAR gaat toch kijken en roept de scheidsrechter naar het scherm... 77' - Kansje Oezbekistan (1-0) Daar komt Oezbekistan er zowaar weer eens uit. De dieptepass is echter net te scherp en belandt uiteindelijk in de handen van Flekken. 76' - Kans Brobbey (1-0) Doelman Yusupov mist een wegdraaiende voorzet van Gakpo. Brobbey had daar niet op gerekend, anders had hij bij de tweede paal wellicht toe kunnen slaan. 🟨74' - Geel én pijn voor Summerville (1-0) Ai, Summerville gaat vol voor de bal maar raakt zijn tegenstander. Geel én pijn voor de aanvaller, die bezig is aan zijn tweede interland. Summerville lijkt wel verder te kunnen. 🔄72' - Wissel Oranje (1-0) Frenkie de Jong blijft na de drinkpauze achter in de dug-out, Guus Til is zijn vervanger. 70' - Drinkpauze (1-0) Net als in de eerste helft wordt er nu een drinkpauze van een minuut of drie ingelast. ❌69' - Doelpunt Brobbey afgekeurd (1-0) Brobbey denkt even de 2-0 te hebben gemaakt, maar zijn treffer wordt afgekeurd wegens buitenspel. Terecht, zo blijkt uit de herhaling. Laad meer