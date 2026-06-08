Live voetbal

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

8 juni 2026, 22:55
NEDUZB
Foto: © Imago / Realtimes
13 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Nederland speelt vanavond nog één laatste oefenduel voordat het WK dan écht van start gaat. Zes dagen voor de eerste poulewedstrijd tegen Japan neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in New York op tegen WK-debutant Oezbekistan. Wie gaan er spelen, en komt Oranje beter voor de dag dan in de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije? Om 20.45 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Oezbekistan.

LIVE: Nederland - Oezbekistan

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16m geleden

22:53

Afgelopen!

Dan is het klaar, Nederland wint op de valreep tóch van Oezbekistan. 

20m geleden

22:49

⚽90+8' - Gakpo doet het weer! (2-1)

Gakpo stuurt de keeper nu de verkeerde kant op en bezorgt Oranje zo alsnog de zege: 2-1 voor Nederland!

21m geleden

22:48

90+6' - Wéér een penalty! (1-1)

Van Hecke wordt bij die corner omver getrokken, de bal gaat wéér op de stip!

21m geleden

22:47

90+6' - Kans Summerville (1-1)

Summerville schiet, Yusupov redt. Wel een corner voor Oranje, dat zal de laatste kans zijn.

24m geleden

22:45

90+4' - Grote kans Oranje (1-0)

Daar krijgt Nederland nog een grote kans om de winst te pakken, maar de bal gaat er niet in!

26m geleden

22:43

⚽90+2' - Oezbekistan maakt gelijk (1-1)

In ondertal houdt Oranje de voorsprong niet vast! Na een klutssituatie is het invaller Sergeev die Flekken verschalkt: 1-1!

29m geleden

22:39

89' - Naast (1-0)

Shukurov schiet de vrije trap naast.

31m geleden

22:38

🟥87' - Vrije trap én rood!

Nou, dat is een forse tegenvaller voor Oranje en Til in het bijzonder: direct rood voor Til, maar géén penalty! Wél een vrije trap op de rand van de zestien.

33m geleden

22:35

83' - Hands? (1-0)

Guus Til lijkt hier toch onbedoeld hands te maken in of nét buiten de zestien, maar de arbitrage heeft het niet gezien en ook de VAR lijkt niet in te grijpen. Ontsnapt Oranje aan een penalty tegen? De VAR gaat toch kijken en roept de scheidsrechter naar het scherm...

41m geleden

22:27

77' - Kansje Oezbekistan (1-0)

Daar komt Oezbekistan er zowaar weer eens uit. De dieptepass is echter net te scherp en belandt uiteindelijk in de handen van Flekken.

42m geleden

22:27

76' - Kans Brobbey (1-0)

Doelman Yusupov mist een wegdraaiende voorzet van Gakpo. Brobbey had daar niet op gerekend, anders had hij bij de tweede paal wellicht toe kunnen slaan.

44m geleden

22:25

🟨74' - Geel én pijn voor Summerville (1-0)

Ai, Summerville gaat vol voor de bal maar raakt zijn tegenstander. Geel én pijn voor de aanvaller, die bezig is aan zijn tweede interland. Summerville lijkt wel verder te kunnen.

45m geleden

22:23

🔄72' - Wissel Oranje (1-0)

Frenkie de Jong blijft na de drinkpauze achter in de dug-out, Guus Til is zijn vervanger.

1u geleden

22:20

70' - Drinkpauze (1-0)

Net als in de eerste helft wordt er nu een drinkpauze van een minuut of drie ingelast.

1u geleden

22:20

❌69' - Doelpunt Brobbey afgekeurd (1-0)

Brobbey denkt even de 2-0 te hebben gemaakt, maar zijn treffer wordt afgekeurd wegens buitenspel. Terecht, zo blijkt uit de herhaling.

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Frenkie de Jong liet zich alweer een paar keer in verlegenheid brengen door de Oezbeken. Beschamend!

Kicker
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Malen in de spits is ook geen succes.

Kramer
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Nou Malen gaat je niet verder helpen, leuk in de Serie A met counter voetbal maar in Oranje is het niets.

Kicker
360 Reacties
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807 Likes
Kicker
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Lekkere binnenkomer die Til.

Joost55
97 Reacties
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Joost55
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Voor degene die hun huis oranje hebben versierd zou ik zo zeggen, leg de heggenschaar maar klaar om de vlaggenlijnen door te knippen. Niet om aan te gluren beschamend. !!

Gusa
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Wat een wanvertoning. Als ze zo gaan spelen gaan ze ook dit toernooi weer uitgefloten worden door neutrale toeschouwers in de stadions.

dilima1966
3.638 Reacties
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Het is nog niet om aan te zien hakken over de sloot winnen ik heb al eerder gezegd en denk dat het een. Grote flop wordt

Just Me
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Just Me
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Is dit een test ? 😂😂 wat een joke.het is daar 24 graden en ze lopen erbij of ze net een marathon gelopen hebben, schandalig.

EttoE
87 Reacties
469 Dagen lid
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EttoE
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Dramatisch spel, dit team is kansloos tegen de toplanden; zeker na de blessuregolf.

Kaozz
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Kaozz
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Ik maak me grote zorgen. In het bijzonder over Koeman. We hebben veel goede spelers, maar Koeman weet er al jaren geen geheel van te maken. Het is inspiratieloos en er is geen idee te ontdekken

Kaozz
2 Reacties
4 Dagen lid
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Kaozz
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Ik maak me grote zorgen. We hebben veel goede spelers, maar Koeman weet er al jaren geen geheel van te maken. Er valt geen idee te ontdekken en het is inspiratieloos

John Gruntjens
13 Reacties
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John Gruntjens
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We gaan echt met Koeman naar het WK? Wordt een groot succes! Trainer en spelers zitten niet op een lijn, dat is me wel duidelijk.

Alex83
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Alex83
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Wow, wat een wanvertoning weer. Ik weet best dat spelers zich niet volledig opmaken voor een duel zonder publiek, maar wanneer was nou ons laatste veld doelpunt, wat een armoede zeg. Het slechtste Nederland wat ik heb gezien en ik ga al een aantal jaartjes mee. Koeman met zn ouderwetse 4 3 3 verklooit het helemaal. Wat een dramatische trainer!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
996 Reacties
214 Dagen lid
2.852 Likes
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Frenkie de Jong liet zich alweer een paar keer in verlegenheid brengen door de Oezbeken. Beschamend!

Kicker
360 Reacties
695 Dagen lid
807 Likes
Kicker
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Malen in de spits is ook geen succes.

Kramer
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2.954 Reacties
1.351 Dagen lid
19.875 Likes
Kramer
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Nou Malen gaat je niet verder helpen, leuk in de Serie A met counter voetbal maar in Oranje is het niets.

Kicker
360 Reacties
695 Dagen lid
807 Likes
Kicker
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Lekkere binnenkomer die Til.

Joost55
97 Reacties
1.241 Dagen lid
228 Likes
Joost55
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Voor degene die hun huis oranje hebben versierd zou ik zo zeggen, leg de heggenschaar maar klaar om de vlaggenlijnen door te knippen. Niet om aan te gluren beschamend. !!

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.178 Reacties
1.351 Dagen lid
6.438 Likes
Gusa
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Wat een wanvertoning. Als ze zo gaan spelen gaan ze ook dit toernooi weer uitgefloten worden door neutrale toeschouwers in de stadions.

dilima1966
3.638 Reacties
1.092 Dagen lid
17.504 Likes
dilima1966
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Het is nog niet om aan te zien hakken over de sloot winnen ik heb al eerder gezegd en denk dat het een. Grote flop wordt

Just Me
305 Reacties
83 Dagen lid
194 Likes
Just Me
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Is dit een test ? 😂😂 wat een joke.het is daar 24 graden en ze lopen erbij of ze net een marathon gelopen hebben, schandalig.

EttoE
87 Reacties
469 Dagen lid
130 Likes
EttoE
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Dramatisch spel, dit team is kansloos tegen de toplanden; zeker na de blessuregolf.

Kaozz
2 Reacties
4 Dagen lid
1 Like
Kaozz
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Ik maak me grote zorgen. In het bijzonder over Koeman. We hebben veel goede spelers, maar Koeman weet er al jaren geen geheel van te maken. Het is inspiratieloos en er is geen idee te ontdekken

Kaozz
2 Reacties
4 Dagen lid
1 Like
Kaozz
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Ik maak me grote zorgen. We hebben veel goede spelers, maar Koeman weet er al jaren geen geheel van te maken. Er valt geen idee te ontdekken en het is inspiratieloos

John Gruntjens
13 Reacties
640 Dagen lid
72 Likes
John Gruntjens
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We gaan echt met Koeman naar het WK? Wordt een groot succes! Trainer en spelers zitten niet op een lijn, dat is me wel duidelijk.

Alex83
11 Reacties
1.034 Dagen lid
28 Likes
Alex83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Wow, wat een wanvertoning weer. Ik weet best dat spelers zich niet volledig opmaken voor een duel zonder publiek, maar wanneer was nou ons laatste veld doelpunt, wat een armoede zeg. Het slechtste Nederland wat ik heb gezien en ik ga al een aantal jaartjes mee. Koeman met zn ouderwetse 4 3 3 verklooit het helemaal. Wat een dramatische trainer!

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