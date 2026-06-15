Carl Hoefkens gaat weg bij NAC Breda. De 47-jarige trainer is hard op weg naar het Belgische OH Leuven, zo meldt Het Laatste Nieuws maandagochtend. Dat is een grote verrassing, want een paar weken geleden beloofde Hoefkens nog dat hij bij NAC zou blijven na de degradatie.

De fans van NAC Breda zullen raar opkijken. Nadat de club kortgeleden degradeerde uit de Eredivisie, was Hoefkens heel duidelijk op de website van de club. “Ik ben nog niet klaar bij NAC. Ik wil samen met alles en iedereen die bij NAC betrokken is terugvechten en strijden om promotie.", zei de Belgische trainer toen.

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Maar die woorden tellen nu niet meer. De trainer kiest toch voor een terugkeer naar zijn eigen land. De deal met OH Leuven is namelijk zo goed als rond. Het avontuur van Hoefkens in Breda stopt hierdoor al na twee seizoenen, terwijl zijn contract nog tot medio 2027 loopt

Plan voor de lange termijn

Bij OH Leuven wordt Hoefkens de opvolger van Felice Mazzu. Mazzu hield de club wel in de hoogste Belgische competitie, maar de clubleiding was bijna nooit tevreden over het voetbal. Leuven zoekt een trainer voor een langere tijd en hoopt die in Hoefkens te hebben gevonden.

Hoefkens kent de Belgische competitie heel goed. Hij was eerder al trainer van grote clubs zoals Club Brugge en Standard Luik. Door zijn plotselinge vertrek moet NAC Breda halverwege juni snel op zoek naar een nieuwe trainer. Die moet de club zo snel mogelijk weer terug naar de Eredivisie loodsen.