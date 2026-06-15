Nederlandse kranten wijzen massaal dezelfde zondebok aan na Nederland - Japan

De Nederlandse media zijn kritisch op Ronald Koeman na de wedstrijd tussen Nederland en Japan (2-2). Het behoudende wisselbeleid van Koeman droeg bij aan de late gelijkmaker, concluderen de kranten.

Trouw spreekt van een 'dramatische drievoudige wissel die Nederland de zege kostte'. De krant trekt de vergelijking met Nederland - Tsjechië op het EK van 2004. “Toen haalde Dick Advocaat Arjen Robben eruit bij een 2-1 voorsprong, de beste speler die dag, waarna de Tsjechen de wedstrijd omdraaiden en alsnog wonnen. En zo besloot Ronald Koeman om zondagavond bij diezelfde stand een drievoudige wissel door te voeren tijdens een drinkpauze.”

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Twee van de gevaarlijkste aanvallers, Donyell Malen en Crysensio Summerville, verlieten het veld. “Summerville had net gescoord, de 2-1 op het scorebord gezet. Nederland had het heft in handen, creëerde kansen”, stelt de krant. “Japan kwam nauwelijks nog van de eigen helft af. Maar ineens werd het uitgenodigd om naar het Nederlandse strafschopgebied te komen. Koeman besloot defensief te wisselen, wat in de praktijk vooral uitpakte in een Nederlands elftal dat maar achteruit bleef lopen.”

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Trouw vraagt zich hardop af of Koeman wel de tactische bagage heeft die nodig is voor een WK. “Het podium waarop de spelers zo graag hun kunstjes wilden laten zien, bleek het podium waarop hun trainer flink de fout in ging. En niet voor het eerst. Op het EK voetbal in 2024 moest Koeman in de rust telkens tactisch bijsturen, omdat hij was begonnen in de verkeerde opstelling of met een ineffectieve speelwijze. En in de WK-kwalificatie tegen Litouwen, zorgde een ingreep van Koeman er nog voor dat Litouwen in de slotfase bijna op gelijke hoogte kwam.

'Eigen schuld dikke bult'

Ook journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf toont zich kritisch op de wissels. “In plaats van door te drukken na de 2-1 plooide Oranje zich terug en wisselde Koeman zijn ploeg uit het WK-duel. Hij haalde alle snelheid naar de kant met Cody Gakpo, Donyell Malen en Crysencio Summerville en ging voor het over de streep trekken van de voorsprong. Eigen schuld, dikke bult zou je kunnen zeggen, maar daar schiet niemand in Nederland wat mee op.”

De Volkskrant spreekt van 'slechte wissels'. "De wissels pakten dramatisch uit, met onder anderen de sloffende Memphis Depay", schrijft journalist Willem Vissers. Hij zag bij beide teams 'latente angst voor de ander', met name in de eerste helft. "De rem als belangrijkste wapen, al durfde Nederland meer dan Japan, dat vooral reageerde."