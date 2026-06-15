Buitenlandse media keihard: 'Dit is waarom Nederland nooit wereldkampioen is geworden'

De start van het WK voor Nederland wordt ook buiten de landsgrenzen uitgebreid besproken. In Engeland, Duitsland, Italië en Spanje klinkt bewondering voor de veerkracht van Japan, maar vooral kritiek op Oranje en bondscoach Ronald Koeman. Volgens meerdere buitenlandse media gaf Nederland de wedstrijd uit handen door steeds verder terug te zakken na de 2-1 van Crysencio Summerville.

Waar Oranje na rust via treffers van Virgil van Dijk en Summerville twee keer op voorsprong kwam, ging het in de slotfase alsnog mis. Daichi Kamada zorgde vlak voor tijd voor de Japanse gelijkmaker, waardoor Nederland genoegen moest nemen met een punt.

Buitenlandse pers wijst naar Koeman

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Sky Sports zag een Japan dat pas echt loskwam nadat het op achterstand was gezet. "Het voelde alsof Japan eerst moest achterkomen voordat het bereid was om echt te gaan voetballen. Hun beste fases kwamen telkens wanneer Nederland leidde. Als ze willen bereiken waartoe velen hen op dit WK in staat achten, zullen ze meer overtuiging moeten tonen."

Toch richt het Engelse medium ook nadrukkelijk de blik op Oranje. "Er zijn ook lessen voor Koeman en zijn ploeg. Nederland leek de controle te hebben totdat in de 81ste minuut verdediger Nathan Aké werd ingebracht voor middenvelder Ryan Gravenberch. Die wissel had slechts één gevolg: het nodigde Japan uit om steeds meer druk te zetten."

Ook het Spaanse Marca spaart de bondscoach niet. De krant schrijft dat Nederland 'zijn angsten nog altijd niet heeft overwonnen' en spreekt zelfs van een terugkerend probleem op WK's. "De laatste fase liet de meest angstige versie van Ronald Koeman zien. De vele wissels zorgden ervoor dat zijn ploeg steeds verder achteruit liep, tot het punt waarop Nederland om het laatste fluitsignaal smeekte. Japan liet eindelijk de versie zien die iedereen verwachtte en strafte de terughoudende Nederlandse bondscoach af."

De Spaanse krant trekt een pijnlijke conclusie. "De belangrijke momenten op een WK blijven zwaar wegen voor deze ploeg. Misschien is het niet alleen maar pech dat Nederland nog nooit wereldkampioen is geworden."

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'Nederland wilde de 2-1 alleen nog verdedigen'

Ook in Duitsland overheerst het gevoel dat Oranje zichzelf tekortdeed. BILD zag een eerste helft waarin weinig gebeurde, waarna het duel na rust plotseling tot leven kwam. "Met de nipte voorsprong op zak werd Nederland vervolgens erg passief. De ploeg wilde de 2-1 alleen nog maar over de streep trekken en werd daarvoor uiteindelijk gestraft door een moedig Japan. Het gelijkspel is terecht."

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport komt tot een vergelijkbare conclusie. De krant zag een Nederland dat geduldig combineerde, maar vaak vastliep op het compacte Japanse blok. Na rust ging het tempo omhoog, maar ook daarna wist Oranje de voorsprong niet vast te houden. Het oordeel van de Italianen is helder: "Nederland slaagde er niet in de voorsprong vast te houden. Terecht ook."

Daily Mail-journalist Tom Collomosse plaatst het resultaat in een breder historisch perspectief. "Ondanks wereldsterren als Johan Cruijff, Dennis Bergkamp, Marco van Basten en Ronald Koeman zelf heeft Nederland nog nooit de vreugde gekend van het winnen van een WK."

Volgens de Engelse verslaggever dreigt die droogte ook deze zomer voort te duren als Oranje niet snel leert omgaan met voorsprongen. "Na een saaie eerste helft kwam Nederland twee keer op voorsprong via Van Dijk en Summerville, maar op beslissende momenten verslapte de concentratie. Daardoor konden eerst Keito Nakamura en later Daichi Kamada gelijkmaken."

Collomosse ziet bovendien een gebrek aan individuele klasse voorin. "Deze ploeg is sterk, goed georganiseerd en beschikt over een brede selectie, maar er ontbreekt iets. Afgezien van Van Dijk en Frenkie de Jong is er weinig echte sterrenkwaliteit aanwezig. Waar zijn de aanvallers die een wedstrijd volledig naar hun hand kunnen zetten?"