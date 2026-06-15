Nederland zal het meest teleurgesteld zijn na de wedstrijd tegen Japan, denken de analisten in Engeland. Bij ITV reageren Roy Keane en Gary Neville op het puntenverlies van Oranje in de eerste WK-wedstrijd. Ze uiten kritiek op de rol van Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen bij de 2-2 van Japan. Ook bondscoach Ronald Koeman wordt kritisch benaderd.

"Ik zou echt teleurgesteld zijn als ik Nederland was”, zegt Neville. “Je komt op voorsprong zoals ze deden en laat Japan vervolgens weer terugkomen in de wedstrijd. Alle credits voor Japan, maar ze misten het geloof. Dat zag je ook terug. Ze misten overtuiging totdat ze op achterstand kwamen. Pas daarna lieten ze iets meer zien. Maar Nederland zal enorm teleurgesteld zijn.”

'Fantastisch resultaat voor Japan'

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Keane spreekt van een ‘fantastisch resultaat vanuit Japans perspectief’. “Zoals eerder gezegd: ze misten aanvankelijk geloof, maar richting het einde van de wedstrijd was dat bij Nederland het geval. Nederland had zichzelf in een winnende positie gebracht, maar begon vervolgens defensieve wissels door te voeren. Daarna viel die treffer uit een standaardsituatie. Japan zal daar ontzettend blij mee zijn. Alle lof voor hen”, benadrukt Keane.

“Hoewel ik vond dat Nederland de wedstrijd controleerde, bleef Japan erin geloven en vechten. Het verschil bleef steeds maar één doelpunt. Dus we nemen onze pet af voor Japan, maar het zijn de Nederlanders die gefrustreerd zullen zijn”, zegt de voormalig middenvelder van Manchester United.

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De 2-2 viel uit een corner: Koki Ogawa kopte tegen het hoofd van ploeggenoot Daichi Kamada, die zo onbewust de gelijkmaker verzorgde. Neville wijst op de rol van Van Hecke. “Bij standaardsituaties heb ik zelf ook vaak meegemaakt dat je achterin een dominante centrale verdediger of een dominante doelman hebt. Als zo iemand naar de bal gaat, stoppen anderen soms met reageren omdat ze denken dat het wel opgelost wordt. Van Dijk gaat voor die bal, maar zodra hij hem mist, moet Van Hecke veel dichter bij zijn man zitten. Een grote fout. En de keeper moet het beter doen.” Keane beaamt: “De keeper krijgt er nog een hand tegenaan, dus hij moet het beter doen."

Kritiek op Ronald Koeman

Ook is hij kritisch op de wissels van Koeman. “Als je met 2-1 voor staat en je bent een heel goede ploeg, dan moet je soms oppassen dat je niet te slim probeert te zijn. Bij een 2-1 voorsprong krijg je juist de kans om de wedstrijd definitief te beslissen. We hebben allemaal genoeg voetbal gezien om te weten dat je op dit niveau altijd kans houdt zolang het verschil maar één doelpunt is. Hoeveel controle Nederland ook had, ze hebben nagelaten om de wedstrijd af te maken. Daar zullen ze zichzelf flink om verwijten maken."

Keane is over het geheel niet al te negatief over Nederland. “Ik was eigenlijk meer onder de indruk van Nederland dan van Japan, puur op basis van het spel. Natuurlijk gaven ze aan het einde nog een paar kansen weg, vooral bij standaardsituaties. Als je naar het grotere plaatje kijkt, denk je: Nederland zag er behoorlijk goed uit. Tegelijkertijd moet je Japan niet onderschatten. Ook zij verdienen krediet omdat ze bleven vechten. Ik denk dat beide landen doorgaan.”

“Er komen nog zware wedstrijden aan. Op een gegeven moment denk je vooral: zorg dat je niet verliest. Maar ik kom toch terug bij hetzelfde punt: Nederland had de controle. En ik denk nog steeds dat Nederland in de latere fases van het toernooi een grotere bedreiging zal vormen dan Japan”, aldus Keane.