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Ronald Koeman zichtbaar geïrriteerd op tv: 'Als je dat niet ziet...'

15 juni 2026, 02:07
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ronald Koeman heeft zich op de persconferentie gestoord aan een aantal opmerkingen van journalist Martijn Krabbendam. De bondscoach van het Nederlands elftal probeerde te benadrukken dat Oranje met Japan een goede ploeg heeft getroffen in het eerste WK-duel.

Het Nederlands elftal speelde zondagavond met 2-2 gelijk tegen Japan. Een goal in de slotfase zorgde ervoor dat Oranje niet met de volle buit op zak aan het WK begon. Krabbendam liet op de persconferentie na afloop van de remise doorschemeren dat hij niet zo onder de indruk was van het niveau van Japan.

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Koeman stelde vervolgens dat men in Nederland niet inziet over wat voor een goed elftal Japan beschikt: "Wij onderschatten Japan. Dat zeg ik voor de zoveelste keer. Als jij dat niet ziet, is jou dat goed", zei Koeman tegen Krabbendam. De journalist van Voetbal International legde vervolgens uit dat hij een stuk meer van Japan had verwacht. Hij vroeg zich dan ook af of het Aziatische land niet te groot is gemaakt.

"Sorry, maar zo negatief sta ik er niet in", reageerde Koeman op die woorden. De bondscoach was tevreden dat Oranje in zijn ogen op veel momenten van de wedstrijd de overhand had: "Tuurlijk kunnen er dingen beter, maar in zo'n wedstrijd tegen Japan is het niet slecht. Het is niet negatief. En als jij (Krabbendam, red.) dat wel vindt, is dat jouw goed recht. Ik hoor vaak van: wij zijn Nederland en wij zullen iedereen maar even wegspelen. Helaas, ik geloof niet dat wij dat zo goed kunnen."

Bekijk hier de beelden van de discussie tussen Koeman en Krabbendam in Dallas:

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2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
0
0
0
2
Nederland
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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