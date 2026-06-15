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Summerville onthult bijzondere reden waarom hij naar Van Nistelrooij rende

15 juni 2026, 01:42
Crysencio Summerville en Ruud van Nistelrooij
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Crysencio Summerville kijkt met gemengde gevoelens terug op de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. De rechtsbuiten maakte zelf een fraai doelpunt, maar zag ook dat Oranje tot tweemaal toe een voorsprong weggaf: 2-2.

Summerville maakte de 2-1 door vanaf de flank naar binnen te trekken en de linkerhoek uit te zoeken. De assist kwam op naam van Ryan Gravenberch. "Het was een hele goede actie van Ryan. Dat is een topspeler. Hij zag me staan", vertelt Summerville in gesprek met de NOS.

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De aanvaller rende na zijn doelpunt naar assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij. "Ik dacht gewoon aan hoe we hebben getraind. Vandaar dat ik ook naar Ruud van Nistelrooij rende. We werken heel close aan mijn finishing. Hij gaf me advies en ik heb hem beloofd dat als ik scoor, dat ik naar hem toe zou komen als bedankje. Hij is een topspits waar ik heel, heel veel van kan leren."

"Mij maakt het niet echt uit op welke kant ik speel. Maar hij gaf me gewoon adviezen in bepaalde dingen en daar ben ik blij om, om zo close met de trainer te werken", aldus Summerville, die zijn doelpunt niet snel zal vergeten. "Er is niks mooiers dan op je debuut op een World Cup te scoren. Maar het zijn een beetje mixed feelings, want ik zou liever de drie punten willen. En ja, dat is jammer."

"Ik denk dat we niet met ons hoofd hoeven te hangen. We moeten gewoon de positives nemen van deze wedstrijd en we gaan weer ertegenaan tegen Zweden", blikt Summerville vooruit. "Er is altijd ruimte voor verbetering. Ik ben gewoon altijd mezelf, zoals ik altijd aangegeven heb, en ik probeer vrij te zijn. En ja, ik denk dat er alleen maar nog meer in zit."

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Nederland - Japan

2 - 2
Gespeeld op 16 nov. 2013
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2013

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
0
0
0
2
Nederland
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
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