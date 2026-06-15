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Buitenlandse kijkers zijn woest om dwaze actie van Memphis Depay tegen Japan

15 juni 2026, 00:59
Memphis Depay Nederland Japan
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Memphis Depay heeft veel losgemaakt met zijn invalbeurt voor het Nederlands elftal in de WK-opener tegen Japan (2-2). Niet vanwege zijn goede spel, maar wel vanwege een spijkerharde overtreding op tegenstander Shogo Taniguchi. Sommige kijkers vinden zelfs dat de Oranje-international met rood van het veld gestuurd had moeten worden.

Depay begon zondagavond in Dallas op de reservebank bij Oranje: bondscoach Ronald Koeman gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Donyell Malen. In de zeventigste minuut van de wedstrijd mocht de spits van SC Corinthians echter toch nog zijn rentree maken als vervanger van Malen.

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Depay kon geen potten breken, maar viel in de 83ste minuut wel op met een harde overtreding op Taniguchi. De aanvaller had bij een hoge bal alleen maar oog voor zijn tegenstander en deelt een harde beuk uit aan de Japanner, die in het gezicht werd geraakt. Depay kwam uiteindelijk goed weg met een gele kaart.

Filip Joos had op de Belgische televisie geen goed woord over voor de actie van Depay. “Hij kijkt alleen maar naar Taniguchi. Belachelijke fout, hoor. Kijk! Hij mag zelfs blij zijn met ‘maar’ geel, omdat hij hem niet raakt met de punt van de elleboog”, zei de commentator van Sporza.

Ook veel andere buitenlandse kijkers zijn van mening dat Depay met rood van het veld gestuurd had moeten worden. “Ongelooflijk dat Depay daar geen rode kaart voor kreeg. Hij heeft geen enkele intentie om de bal te spelen en raakt de Japanse speler voor met zijn elleboog”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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