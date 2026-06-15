heeft veel losgemaakt met zijn invalbeurt voor het Nederlands elftal in de WK-opener tegen Japan (2-2). Niet vanwege zijn goede spel, maar wel vanwege een spijkerharde overtreding op tegenstander Shogo Taniguchi. Sommige kijkers vinden zelfs dat de Oranje-international met rood van het veld gestuurd had moeten worden.

Depay begon zondagavond in Dallas op de reservebank bij Oranje: bondscoach Ronald Koeman gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Donyell Malen. In de zeventigste minuut van de wedstrijd mocht de spits van SC Corinthians echter toch nog zijn rentree maken als vervanger van Malen.

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Depay kon geen potten breken, maar viel in de 83ste minuut wel op met een harde overtreding op Taniguchi. De aanvaller had bij een hoge bal alleen maar oog voor zijn tegenstander en deelt een harde beuk uit aan de Japanner, die in het gezicht werd geraakt. Depay kwam uiteindelijk goed weg met een gele kaart.

Filip Joos had op de Belgische televisie geen goed woord over voor de actie van Depay. “Hij kijkt alleen maar naar Taniguchi. Belachelijke fout, hoor. Kijk! Hij mag zelfs blij zijn met ‘maar’ geel, omdat hij hem niet raakt met de punt van de elleboog”, zei de commentator van Sporza.

Ook veel andere buitenlandse kijkers zijn van mening dat Depay met rood van het veld gestuurd had moeten worden. “Ongelooflijk dat Depay daar geen rode kaart voor kreeg. Hij heeft geen enkele intentie om de bal te spelen en raakt de Japanse speler voor met zijn elleboog”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Assassination attempt. Depay should have a red card for this. — Mr_Paupr (@MPaupr) June 14, 2026 How Depay didn't get a red there was unbelievable. No attempt to play the ball, jumps into the Japanese player with an elbow to the face — RobinBlueNose17 (@RobTheDog2017) June 14, 2026 That’s a red card all day by Memphis Depay. Looking at the man and elbow to the face.



No VAR check ? Small side Japan maybe — Phillip Wilkinson (@evertonfan78efc) June 14, 2026 Challenges like what Depay just did should be a red imo. Doesn't even try to go for the ball and puts in an extremely dangerous challenge. Horrible — Anden (@AFCAnden) June 14, 2026