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Hugo Borst pleit voor 'extremist' bij Oranje: 'Wij zijn gewoon middelmaat'

15 juni 2026, 00:38
Hugo Borst
Foto: © Talpa
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Hugo Borst pleit voor een 'extremist' als opvolger van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De schrijver en AD-columnist stelt na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Japan in De Oranjezomer dat directeur topvoetbal Nigel de Jong van de voetbalbond na het WK moet kiezen voor een trainer die voor radicaal aanvallend voetbal staat, en noemt meerdere voorbeelden.

Oranje kwam tegen de Japanners tot twee keer toe op voorsprong, maar gaf die beide keren uit handen. De analisten in De Oranjezomer tonen onder meer hun verbazing over de wisselstrategie van Koeman. Die haalde onder meer de maker van de 2-1, Crysencio Summerville, direct na zijn treffer (in minuut 64) naar de kant. In de slotfase, waarin Japan Oranje massaal terug drukte op eigen helft in de uiteindelijk succesvolle jacht op een tweede gelijkmaker, stond er een complete nieuwe voorhoede binnen de lijnen, bestaande uit Brian Brobbey, Memphis Depay en Teun Koopmeiners.

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Borst snapt de kritiek op Koeman, maar wijst óók naar de KNVB. "We lopen nu over Koeman te kletsen, maar bij de KNVB heeft De Jong het voor het zeggen. Die is overtuigd geraakt. Ze hebben nog geëvalueerd hoe het vorige EK is verlopen. Nou, fantastisch. Halve finale tegen Engeland eruit. Het was geen goed EK, er is niet goed gevoetbald. Maar kennelijk is het voor de KNVB genoeg. Wij zijn gewoon middelmaat, we nemen genoegen met middelmaat."

"Er hoort een extremist te zitten", vervolgt Borst zijn relaas. "En dan bedoel ik Peter Bosz of Arne Slot, een beetje gechargeerd gezegd. Er moet een durfal zitten. Ik wil niet de Hollandse School benoemen, maar wij zijn wel ooit groot geworden door innoverend te zijn en een pionier te zijn. Door te durven, vooral." Het is Borst wel duidelijk dat dat er onder Koeman niet in zit. "Met Koeman heb je gewoon degelijkheid aan het roer. Het is allemaal braafjes en zou zul je er ook uit gaan, ergens in de achtste finale of in de kwartfinale."

VIDEO - Hugo Borst: 'Met Koeman als bondscoach heb je degelijkheid, maar er hoort een extremist te zitten'

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Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
0
0
0
2
Nederland
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
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0
0

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