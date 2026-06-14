Opvallende actie van Ruud van Nistelrooij tijdens Nederland - Japan

Een opvallend moment zondagavond in de rust van de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Assistent-trainer Ruud van Nistelrooij dook direct na het rustsignaal van de scheidsrechter op voor de camera's van de NOS.

Dat gebeurde omdat er tijdens dit WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten geëxperimenteerd wordt met rustinterviews. Dat houdt in dat een van de assistent-trainers tijdens de rust van de wedstrijd kort de media te woord staat. Het gaat om een halve minuut, waarin de assistent-trainer een analyse geeft van de wedstrijd.

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Rustinterviews komen in het voetbal nog niet al te veel voor, al is er de afgelopen jaren in de Engelse Premier League mee geëxperimenteerd. Bij andere sporten, zoals American football, is het veel gebruikelijker. Daar is het zelfs een verplicht onderdeel geworden bij iedere wedstrijd.

Dat deed Van Nistelrooij zondagavond voor het eerst: "Er zijn goede kansen, Malen is scherp net als het team. Dat gevoel moeten we vasthouden. We moeten wel opletten met hun bewegende wingbacks en aanvallende middenvelders dat we hen controleren. Ook als wij inzakken, moeten wij ruimte creëren. Daar moeten we onze drie snelle aanvoerders voor inzetten", zei Van Nistelrooij.

In het tweede bedrijf zag hij Oranje een stuk effectiever omgaan met de kansen dan in de eerste helft. Virgil van Dijk en Crysencio Summerville waren met twee fraaie doelpunten trefzeker namens het Nederlands elftal.