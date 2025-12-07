De FIFA wil dat landen tijdens het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada tijdens de rust een speler of trainer afstaan voor een interview. Dat meldt The Times. Het is onderdeel van de vernieuwingen die de FIFA doorvoert. Op deze manier moet er meer direct contact ontstaan tussen spelers en fans.

Interviews halverwege de wedstrijd zijn niet nieuw in de voetballerij. Sinds dit seizoen is er in de Premier League al sprake van rustinterviews. Clubs die op het hoogste niveau in Engeland uitkomen zijn daar inmiddels contractueel verplicht om in de rust een speler voor de camera te laten verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft de FIFA ook alle landen geïnformeerd dat zij tijdens de rust van een WK-wedstrijd een speler of coach moeten afstaan voor een interview op televisie. Rustmomenten worden zo voor het eerst onderdeel van de uitzending en dat zal de dynamiek rondom wedstrijden op het mondiale eindtoernooi flink verandering. De verplichting geldt voor het hele toernooi.

Een andere verandering is dat team twee dagen voor de wedstrijd een persconferentie moeten houden. Nu is dit nog daags voor de wedstrijd, maar dat gaat dus veranderen. Volgens The Times lijkt dit vooral gericht te zijn op het Europese publiek. Dit vanwege de grote tijdverschillen die er zijn met de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Daarnaast wil de FIFA tijdens de WK-finale tornen aan de rust. Volgens de spelregels mag deze maximaal vijftien minuten duren, maar er wordt verwacht dat de FIFA een 'extravagante halftime show' aankondigt voor de rust van de finale in het New York-New Jersey Stadium op 19 juli. Het is vrijwel zeker dat deze langer zal duren dan vijftien minuten. Tijdens het WK voor clubteams duurde de rust ook al langer vanwege een halftime show.