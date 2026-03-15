Kees Kwakman vindt dat Deveron Fonville verkeerde interlandkeuze heeft gemaakt

15 maart 2026, 20:39
Deveron Fonville PSV NEC Kees Kwakman
Demen Bülbül | Redacteur

Kees Kwakman is van mening dat Deveron Fonville te vroeg voor een interlandcarrière bij Curaçao heeft gekozen. De analist denkt dat het Nederlands elftal op termijn ook een reële optie was geweest voor de 22-jarige verdediger van NEC.

Fonville is zondag in Dit was het Weekend één van de spelers van NEC die wordt uitgelicht na de knappe 2-3 overwinning van de Nijmegenaren op PSV. De stopper speelde zaterdagavond een sterke wedstrijd tegenover Dennis Man en droeg daarmee bij aan de zege van NEC in Eindhoven.

“Ik ben nu even een opportunist, hè. Die Fonville… Die speelt dan voor Curaçao”, zegt Kwakman over de jonge stopper, die afgelopen zomer door FC Dordrecht werd opgepikt bij tweededivisionist IJsselmeervogels, maar vervolgens meteen werd doorverkocht aan NEC.

“Als je je toch in zó’n korte tijd ontwikkelt: wat zou dat over twee jaar dan zijn? Godseidikkie … Dat was toch mooier geweest. Maar Curaçao gunnen we ook van alles”, aldus Kwakman.

NEC-trainer Dick Schreuder sprak afgelopen vrijdag tegenover RN7 woorden van gelijke strekking over Fonville: “Ik heb hem ooit het advies gegeven om misschien nog te wachten voor een land te kiezen. Zoveel vertrouwen heb ik in hem en zijn toekomst. Dan praten we over twee jaar verder.”

Ook Kwakmans collega-analist Arnold Bruggink is onder de indruk van Fonville. “Fonville heeft vier wedstrijden bij Dordrecht meegedaan. Hij komt eigenlijk van IJsselmeervogels en speelt nu in de basis bij NEC. Maar de manier waarop is echt een genot om te zien. Hoe snel hij zich ontwikkelt…”

“Dat heeft puur te maken met een trainer die daar dus in gelooft en heel duidelijk idee heeft hoe hij wil spelen en wat hij van zijn spelers verwacht”, vervolgt Bruggink. “Hij past perfect in dat plaatje. Die jongen kan lopen! Als je ziet hoe hij speelt tegen Dennis Man, die toch ook wel geprezen is in Nederland... Die jongen speelde bij IJsselmeervogels!”

Deveron Fonville heeft te vroeg voor een interlandcarrière bij Curaçao gekozen

➡️ Meer NEC nieuws

Bryan Linssen wordt gebeld tijdens interview

ESPN-interview Bryan Linssen ruw verstoord door bellende Guus Til

  • Gisteren, 21:31
  • 1
Youssef El Kachati viert de 1-3 bij PSV-NEC

NEC stelt titelfeest PSV uit: knappe zege en omstreden goal in Eindhoven

  • Gisteren, 20:45
  • 2
Jasper Cillessen in het Nederlands elftal

Cillessen terug in Oranje? 'Ik ga graag mee, maar ben er totaal niet mee bezig'

  • Gisteren, 20:30
  • 1
Deveron Fonville

N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (16 mei 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
22
0
2025/2026
Dordrecht
4
0
2021/2022
Jong Utrecht
1
0

Meer info

