moet komende zomer weer een stap hogerop maken, zo stelt Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie. De oud-trainer denkt dat NEC de uitstekende volgende stap is voor het voormalig toptalent, die de afgelopen weken uitstekend op dreef is.

Ihattaren keerde afgelopen seizoen terug in het profvoetbal bij RKC Waalwijk en maakte vorige zomer de overstap naar Fortuna Sittard. Onder Danny Buijs bloeit de Marokkaan helemaal op en met name de laatste weken is hij uitstekend in vorm. In de laatste vier wedstrijden was Ihattaren verantwoordelijk voor twee doelpunten en vier assists.

Bij Goedemorgen Eredivisie licht Hans Kraay junior deze recente prestaties van de middenvelder eruit. “Maar het kan nog veel beter, want hij is zo’n goede voetballer”, zegt Henk ten Cate, waar Kraay en De Mos het mee eens zijn. “Maar hij moet het laatste stapje nog zetten, een heel klein stukje nog. Ik weet dat dat heel veel moeite kost, maar ik hoop dat hij het doet, want hij kan zó geweldig voetballen”, aldus de bondscoach van Suriname.

Volgens Kraay moet Ihattaren er deze zomer alles aan doen om het laatste stapje te zetten. “We zien het allemaal, het gaat om die laatste vijftien procent. Als ik zijn zaakwaarnemer was, zou ik zeggen: ‘Je neemt een weekje vrij zometeen en dan gaan we de hele zomervakantie zes dagen in de week ons de kolere trainen’”, suggereert Kraay.

'NEC uitstekende vervolgstap'

De Mos stelt dat Ihattaren uitstekend bij NEC zou passen. “Als Schreuder zou blijven, wordt hij meegepakt in dat voetbal. Dat zou voor hem op dit moment echt het beste zijn”, aldus de oud-trainer. “Het is een topclub in wording. Wat betreft speelwijze, absoluut het beste team van Nederland.” Kraay vraagt of De Mos hem dan op een van de twee 10-posities van NEC wil zien. “Ja, dat zou geweldig voor hem zijn”, antwoordt hij.