Mohamed Ihattaren is na zeven minuten de schlemiel bij Fortuna Sittard

Mohamed Ihattaren Fortuna Sittard Telstar
Foto: © ESPN
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
8 maart 2026, 14:51

Mohamed Ihattaren was vorige week in de uitwedstrijd tegen NEC (2-3 zege) de grote uitblinker bij Fortuna Sittard, maar zondagmiddag beleefde de spelmaker een valse start tegen Telstar. Ihattaren leidde in de openingsfase met cruciaal balverlies een tegendoelpunt in.

Ihattaren was vorige week zaterdag op bezoek bij NEC de gevierde man bij Fortuna Sittard. Met één doelpunt en twee assists gidste hij de Limburgers naar een knappe overwinning in De Goffert.

Zondagmiddag ging het in de thuiswedstrijd tegen Telstar echter al vroeg mis voor Ihattaren. De aanvallende middenvelder zette in de zevende minuut van de wedstrijd aan voor een dribbel, maar werd op de helft van Telstar van de bal gezet door directe tegenstander Jeff Hardeveld. Het veld lag vervolgens volledig open voor Telstar.

Hardeveld had meteen in de diepte oog voor Nökkvi Thórisson, die tussen twee verdedigers van Fortuna Sittard in werd vrijgespeeld. Thórisson rondde vervolgens oog in oog met doelman Luuk Koopmans koelbloedig af.

Het betekende de 0-2 in de wedstrijd, want amper twee minuten eerder had Telstar al de score geopend. Koopmans zat compleet mis bij een verre ingooi van de bezoekers, waarna Patrick Brouwer de bal in een leeg doel kon werken.

Wim Kieft

Kieft: 'Ihattaren kan top-drie beter maken, maar die vinden het risico veel te groot'

  • vr 6 maart, 20:32
  • 6 mrt. 20:32
  • 4
Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard en Anis Hadj Moussa van Feyenoord

Kieft wil Ihattaren bij Ajax of Feyenoord zien: 'Beter dan Hadj Moussa'

  • do 5 maart, 10:26
  • 5 mrt. 10:26
  • 1
Iván Márquez NEC Fortuna Sittard

Ronald Waterreus kwaad om juichen van Fortuna Sittard-speler Iván Márquez

  • za 28 februari, 22:33
  • 28 feb. 22:33
  • 6
Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
22
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

