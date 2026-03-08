Mohamed Ihattaren is na zeven minuten de schlemiel bij Fortuna Sittard

was vorige week in de uitwedstrijd tegen NEC (2-3 zege) de grote uitblinker bij Fortuna Sittard, maar zondagmiddag beleefde de spelmaker een valse start tegen Telstar. Ihattaren leidde in de openingsfase met cruciaal balverlies een tegendoelpunt in.

Ihattaren was vorige week zaterdag op bezoek bij NEC de gevierde man bij Fortuna Sittard. Met één doelpunt en twee assists gidste hij de Limburgers naar een knappe overwinning in De Goffert.

Zondagmiddag ging het in de thuiswedstrijd tegen Telstar echter al vroeg mis voor Ihattaren. De aanvallende middenvelder zette in de zevende minuut van de wedstrijd aan voor een dribbel, maar werd op de helft van Telstar van de bal gezet door directe tegenstander Jeff Hardeveld. Het veld lag vervolgens volledig open voor Telstar.

Hardeveld had meteen in de diepte oog voor Nökkvi Thórisson, die tussen twee verdedigers van Fortuna Sittard in werd vrijgespeeld. Thórisson rondde vervolgens oog in oog met doelman Luuk Koopmans koelbloedig af.

Het betekende de 0-2 in de wedstrijd, want amper twee minuten eerder had Telstar al de score geopend. Koopmans zat compleet mis bij een verre ingooi van de bezoekers, waarna Patrick Brouwer de bal in een leeg doel kon werken.