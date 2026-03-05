Wim Kieft is enorm onder de indruk van , zo laat de analist weten bij Rondo. De voormalig spits vindt de creatieveling beter dan en stelt dat hij ‘makkelijk’ mee kan bij Ajax en Feyenoord.

Ihattaren was afgelopen weekend de grote man bij Fortuna Sittard, dat met 2-3 wist te winnen van NEC. Met een doelpunt en twee assists was het voormalig toptalent betrokken bij alle Limburgse goals in Nijmegen. “Op de positie waarop hij speelt, denk ik dat hij beter is dan Hadj Moussa”, aldus Kieft, die hem vergelijkt met de rechtsbuiten van Feyenoord.

“Ik denk dat hij completer is”, gaat de analist verder. “Qua potentie. Het ligt er ook aan in wat voor team je speelt. Als je veel op de helft van de tegenstander speelt heeft hij de kwaliteiten om vanaf de rechterkant bij de top-drie te spelen.” Toch plaatst Kieft wel een kanttekening bij Ihattaren. “Er kleeft wel wat aan hem.”

De oud-voetballer benadrukt dat Ihattaren wat hem betreft zeker bij Ajax en Feyenoord zo mee zou kunnen. “Bij PSV wordt iets meer en iets anders gevraagd.” Ruud Gullit sluit zich niet aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Ik vind het opmerkelijk hoeveel mensen in hem geloven. Als er één heel veel kansen heeft gekregen, dan is hij het wel. En gelukkig maar, want hij heeft kwaliteit.”