Live voetbal

Kieft wil Ihattaren bij Ajax of Feyenoord zien: ‘Beter dan Hadj Moussa’

Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard en Anis Hadj Moussa van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
5 maart 2026, 10:26   Bijgewerkt: 10:44

Wim Kieft is enorm onder de indruk van Mohamed Ihattaren, zo laat de analist weten bij Rondo. De voormalig spits vindt de creatieveling beter dan Anis Hadj Moussa en stelt dat hij ‘makkelijk’ mee kan bij Ajax en Feyenoord.

Ihattaren was afgelopen weekend de grote man bij Fortuna Sittard, dat met 2-3 wist te winnen van NEC. Met een doelpunt en twee assists was het voormalig toptalent betrokken bij alle Limburgse goals in Nijmegen. “Op de positie waarop hij speelt, denk ik dat hij beter is dan Hadj Moussa”, aldus Kieft, die hem vergelijkt met de rechtsbuiten van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat hij completer is”, gaat de analist verder. “Qua potentie. Het ligt er ook aan in wat voor team je speelt. Als je veel op de helft van de tegenstander speelt heeft hij de kwaliteiten om vanaf de rechterkant bij de top-drie te spelen.” Toch plaatst Kieft wel een kanttekening bij Ihattaren. “Er kleeft wel wat aan hem.”

De oud-voetballer benadrukt dat Ihattaren wat hem betreft zeker bij Ajax en Feyenoord zo mee zou kunnen. “Bij PSV wordt iets meer en iets anders gevraagd.” Ruud Gullit sluit zich niet aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Ik vind het opmerkelijk hoeveel mensen in hem geloven. Als er één heel veel kansen heeft gekregen, dan is hij het wel. En gelukkig maar, want hij heeft kwaliteit.”

Ben jij het eens met Wim Kieft?

Laden...
73 stemmen

➡️ Meer nieuws over Mohamed Ihattaren

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
861 Reacties
249 Dagen lid
729 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kieft, beter dan Mousa. Mousa heeft een veel beter trackrecord en veel meer laten zien in o.a. CL. Zo jammer dat Kieft betaald wordt om de waan van de dag aan te wakkeren met feitelijke onjuistheden. Ze noemen dat professioneel. Ja in een zesjes cultuur haalt Kieft alleen maar onvoldoendes. Enige wat interessant is of Ihataren nog een sportlijf krijgen wat je nodig hebt als profvoetballer. Tot slot gaan leven voor de sport. Dan mag ie gelijk naar Rotterdam komen om op 10 tussen Valente en Moder weergaloos te zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
861 Reacties
249 Dagen lid
729 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kieft, beter dan Mousa. Mousa heeft een veel beter trackrecord en veel meer laten zien in o.a. CL. Zo jammer dat Kieft betaald wordt om de waan van de dag aan te wakkeren met feitelijke onjuistheden. Ze noemen dat professioneel. Ja in een zesjes cultuur haalt Kieft alleen maar onvoldoendes. Enige wat interessant is of Ihataren nog een sportlijf krijgen wat je nodig hebt als profvoetballer. Tot slot gaan leven voor de sport. Dan mag ie gelijk naar Rotterdam komen om op 10 tussen Valente en Moder weergaloos te zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
22
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Utrecht
25
7
34
9
Heerenveen
25
-1
34
10
Fortuna
25
-6
32
11
Groningen
25
-2
31
12
Go Ahead
25
-1
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws