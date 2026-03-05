Wim Kieft is enorm onder de indruk van Mohamed Ihattaren, zo laat de analist weten bij Rondo. De voormalig spits vindt de creatieveling beter dan Anis Hadj Moussa en stelt dat hij ‘makkelijk’ mee kan bij Ajax en Feyenoord.
Ihattaren was afgelopen weekend de grote man bij Fortuna Sittard, dat met 2-3 wist te winnen van NEC. Met een doelpunt en twee assists was het voormalig toptalent betrokken bij alle Limburgse goals in Nijmegen. “Op de positie waarop hij speelt, denk ik dat hij beter is dan Hadj Moussa”, aldus Kieft, die hem vergelijkt met de rechtsbuiten van Feyenoord.
“Ik denk dat hij completer is”, gaat de analist verder. “Qua potentie. Het ligt er ook aan in wat voor team je speelt. Als je veel op de helft van de tegenstander speelt heeft hij de kwaliteiten om vanaf de rechterkant bij de top-drie te spelen.” Toch plaatst Kieft wel een kanttekening bij Ihattaren. “Er kleeft wel wat aan hem.”
De oud-voetballer benadrukt dat Ihattaren wat hem betreft zeker bij Ajax en Feyenoord zo mee zou kunnen. “Bij PSV wordt iets meer en iets anders gevraagd.” Ruud Gullit sluit zich niet aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Ik vind het opmerkelijk hoeveel mensen in hem geloven. Als er één heel veel kansen heeft gekregen, dan is hij het wel. En gelukkig maar, want hij heeft kwaliteit.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kieft, beter dan Mousa. Mousa heeft een veel beter trackrecord en veel meer laten zien in o.a. CL. Zo jammer dat Kieft betaald wordt om de waan van de dag aan te wakkeren met feitelijke onjuistheden. Ze noemen dat professioneel. Ja in een zesjes cultuur haalt Kieft alleen maar onvoldoendes. Enige wat interessant is of Ihataren nog een sportlijf krijgen wat je nodig hebt als profvoetballer. Tot slot gaan leven voor de sport. Dan mag ie gelijk naar Rotterdam komen om op 10 tussen Valente en Moder weergaloos te zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kieft, beter dan Mousa. Mousa heeft een veel beter trackrecord en veel meer laten zien in o.a. CL. Zo jammer dat Kieft betaald wordt om de waan van de dag aan te wakkeren met feitelijke onjuistheden. Ze noemen dat professioneel. Ja in een zesjes cultuur haalt Kieft alleen maar onvoldoendes. Enige wat interessant is of Ihataren nog een sportlijf krijgen wat je nodig hebt als profvoetballer. Tot slot gaan leven voor de sport. Dan mag ie gelijk naar Rotterdam komen om op 10 tussen Valente en Moder weergaloos te zijn.