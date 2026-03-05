Live voetbal

Kieft stoort zich aan kritiek op Weghorst: ‘Krijgt geen bal’

Owen Wijndal Wout Weghorst Oscar Gloukh
Foto: © Imago
Wim Kieft is er klaar mee dat mensen constant blijven herhalen dat Wout Weghorst helemaal niet kan voetballen, zo geeft hij aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De spits van Ajax mocht zich afgelopen weekend weer eens in de basis laten zien, maar wordt volgens Kieft amper gezocht door zijn ploeggenoten.

Weghorst is dit seizoen op het tweede plan geraakt bij Ajax. De spits begon het seizoen nog als basisspeler. Nadat hij begin december uitviel met een blessure, verloor hij zijn plek aan Kasper Dolberg. Afgelopen weekend stond de 49-voudig international voor het eerst weer eens in de basis, maar hij kon niet voorkomen dat Ajax doelpuntloos gelijkspeelde bij PEC Zwolle.

“Wout kreeg geen bal”, zegt Kieft als hem wordt gevraagd wat hij van het optreden van de spits vond. “Je kunt wel elke keer gaan benoemen dat hij niet zo goed kan voetballen, maar je moet hem wel een beetje proberen te bedienen in de zestien”, stoort de oud-spits zich aan de kritiek. “Dat gebeurt niet.”

‘Dolberg beter dan Brobbey’

Kieft krijgt ook nog de vraag of Ajax met Brian Brobbey en Jorrel Hato in de ploeg wel had kunnen meedoen om de landstitel. Daar gelooft de oud-voetballer niet in. “Brobbey is toch niet veel beter dan Dolberg? Ik denk dat Dolberg beter is.”

