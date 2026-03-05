Live voetbal

Godts hoopt op debuut voor België: ‘Moet wachten en blijven presteren’

Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'
Foto: © Imago
0 reacties
Silven Potters
5 maart 2026, 11:05

Mika Godts, de twintigjarige aanvaller van Ajax, hoopt dit jaar zijn debuut te maken voor de Belgische nationale ploeg. In een uitgebreid interview met het Belgische magazine HUMO reflecteert de jonge aanvaller op zijn ontwikkeling in Amsterdam, zijn rol bij Ajax en zijn uitzicht op een rol bij de Rode Duivels.

Godts beleeft een sterk seizoen bij Ajax, waarin hij een vaste waarde is geworden. Over zijn kansen bij de nationale ploeg zegt Godts: “Naar mijn gevoel had het al gebeurd moeten zijn, maar dat zijn keuzes waarop ik geen invloed heb. De bondscoach kiest en zijn oog is nog niet op mij gevallen. Wachten en blijven presteren: meer kan ik niet doen.”

Groei bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

Sinds zijn komst naar Ajax heeft Godts zich in de basis gewerkt. Over de manier waarop Ajax met zijn ontwikkeling omging, zei hij: “Ajax had meteen een heel toekomstplan voor mij klaar. Daar waren ze bij Genk niet zo mee bezig.” Ook over het seizoen bij Ajax is hij eerlijk: “Tot nu toe is het perfect gegaan, behalve dat we nog geen enkele prijs hebben gepakt.”

Mentaliteit en speelstijl

Godts spreekt duidelijk over zijn mindset: “In Nederland moet je je mannetje staan. Als er bij Ajax twee andere spelers zijn voor mijn positie, sta ik op mijn strepen: ‘ík ben de beste!’ Dat hoor je in België niet vaak.” Godts laat sterke cijfers zien in de Eredivisie noteerde hij dertien goals en acht assists, waardoor hij bij een groot deel van de doelpunten van Ajax betrokken is.

Die cijfers laten zien dat hij niet alleen een vaste kracht is, maar ook daadwerkelijk productief bijdraagt aan het spel van Ajax. Godts zelf benadrukt dat cijfers echter niet altijd het hele beeld geven: hij zei in HUMO dat statistieken soms te zwaar worden beoordeeld omdat “je wedstrijden kunt spelen waarin je echt goed was, maar geen goal of assist had”.

Toekomst bij België

Godts blijft realistisch over zijn ambities. Zijn focus ligt op presteren bij Ajax en geduld bewaren voor de nationale ploeg. Zoals hij zelf zegt: “Wachten en blijven presteren: meer kan ik niet doen.”

➡️ Meer over Ajax:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • ma 2 maart, 08:01
  • 2 mrt. 08:01
  • 12
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
13
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws