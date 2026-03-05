, de twintigjarige aanvaller van Ajax, hoopt dit jaar zijn debuut te maken voor de Belgische nationale ploeg. In een uitgebreid interview met het Belgische magazine HUMO reflecteert de jonge aanvaller op zijn ontwikkeling in Amsterdam, zijn rol bij Ajax en zijn uitzicht op een rol bij de Rode Duivels.

Godts beleeft een sterk seizoen bij Ajax, waarin hij een vaste waarde is geworden. Over zijn kansen bij de nationale ploeg zegt Godts: “Naar mijn gevoel had het al gebeurd moeten zijn, maar dat zijn keuzes waarop ik geen invloed heb. De bondscoach kiest en zijn oog is nog niet op mij gevallen. Wachten en blijven presteren: meer kan ik niet doen.”

Groei bij Ajax

Sinds zijn komst naar Ajax heeft Godts zich in de basis gewerkt. Over de manier waarop Ajax met zijn ontwikkeling omging, zei hij: “Ajax had meteen een heel toekomstplan voor mij klaar. Daar waren ze bij Genk niet zo mee bezig.” Ook over het seizoen bij Ajax is hij eerlijk: “Tot nu toe is het perfect gegaan, behalve dat we nog geen enkele prijs hebben gepakt.”

Mentaliteit en speelstijl

Godts spreekt duidelijk over zijn mindset: “In Nederland moet je je mannetje staan. Als er bij Ajax twee andere spelers zijn voor mijn positie, sta ik op mijn strepen: ‘ík ben de beste!’ Dat hoor je in België niet vaak.” Godts laat sterke cijfers zien in de Eredivisie noteerde hij dertien goals en acht assists, waardoor hij bij een groot deel van de doelpunten van Ajax betrokken is.

Die cijfers laten zien dat hij niet alleen een vaste kracht is, maar ook daadwerkelijk productief bijdraagt aan het spel van Ajax. Godts zelf benadrukt dat cijfers echter niet altijd het hele beeld geven: hij zei in HUMO dat statistieken soms te zwaar worden beoordeeld omdat “je wedstrijden kunt spelen waarin je echt goed was, maar geen goal of assist had”.

Toekomst bij België

Godts blijft realistisch over zijn ambities. Zijn focus ligt op presteren bij Ajax en geduld bewaren voor de nationale ploeg. Zoals hij zelf zegt: “Wachten en blijven presteren: meer kan ik niet doen.”