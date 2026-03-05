Live voetbal

Nieuwe kans voor Kaplan bij Ajax? ‘Kijk met steeds meer bewondering naar hem’

Ahmetcan Kaplan en Kian Fitz Jim
5 maart 2026

Ahmetcan Kaplan maakt dit seizoen een sterke indruk bij NEC, zo stelt Henk Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De columnist stelt dat de Nijmegenaren vooral een sterk collectief zijn, maar vindt toch dat de huurling van Ajax zich onderscheidt.

NEC plaatste zich dinsdag ten koste van PSV voor de finale van de KNVB Beker, waarin AZ de tegenstander is. De Nijmegenaren wisten in eigen huis met 3-2 te winnen van de koploper van de Eredivisie. “Het waren niet de individuen die van NEC een bekerfinalist maakten”, concludeert Spaan na het zien van die halve finale. Toch wil de schrijver er wel een speler uitlichten.

“Ik kijk met steeds meer bewondering naar Kaplan. Opnieuw penetreerde hij aan de linkerbinnenkant, waar hij PSV’ers liet trillen van onzekerheid. Dest had een vreselijke avond.” De centrumverdediger wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan NEC en maakt een goede indruk in het Goffertstadion. Afgelopen winter probeerden de Amsterdammers de Turk nog definitief te slijten aan NEC, door hem te betrekken bij een deal voor Kodai Sano. Daar ging de stuntploeg niet mee akkoord.

Dat NEC uiteindelijk doorstootte naar de finale, was volgens Spaan wel te wijten aan het ‘collectivisme’. “De speler stortten zich als helse hoornaars op tegenstanders in balbezit. Om één PSV’er zoemden steeds een stuk of drie van die razende steekmachines”, vergelijkt Spaan. “Hier werd niet gezellig gekoffietafeld, maar het boerenbont met servies en al weggerukt. Het werd een aaneenschakeling van Blitzkriegs op elke meter van het veld.”

Ik zou hem terughalen. En dan Baas op 6. Proberen waard.

