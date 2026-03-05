Johan Derksen heeft woensdagavond woord gehouden. Tijdens de reclamebreak van Vandaag Inside verruilde De Snor zijn jasje-dasje voor een shirt van kersvers bekerfinalist N.E.C. Dat was hem even eerder uitgereikt door niemand minder dan Wilco van Schaik, de algemeen directeur van de Nijmeegse club.

Het N.E.C. van Dick Schreuder bereikte dinsdag de finale van de KNVB Beker, door PSV in een zinderende wedstrijd met 3-2 te kloppen. Derksen, zelfverklaard supporter van de Nijmegenaren, toonde zich diezelfde avond bijzonder trots op die prestatie. "Fantastisch, ik ben in staat om hier morgen met een N.E.C.-shirt aan te gaan zitten", klonk het toen.

Een dag later schuift Van Schaik als bargast aan in de talkshow. De algemeen directeur van N.E.C. overhandigt Derksen nog voor de break een shirt - en dan ook nog het tricot dat door verdediger Philippe Sandler gedragen werd in de halve finale. Derksen zou Derksen niet zijn als hij het design van het shirt nog wel even afkraakt - hij had liever de klassieke horizontale groene baan gezien - maar als de reclame voorbij is heeft hij het shirt daadwerkelijk aangetrokken.

