SC Cambuur lijkt de opvolger van de vertrekkende Ard de Graaf bijna binnen te hebben. Nico-Jan Hoogma is de topkandidaat om na dit seizoen de nieuwe directeur te worden in Leeuwarden. Hoogma vertrok eerder dit seizoen bij Heracles Almelo, toen hij zich solidair toonde na het ontslag van Bas Sibum.

De Graaf is al elf jaar werkzaam als algemeen directeur van Cambuur, maar besloot begin februari dat het tijd is voor een nieuwe fase. De belangrijkste reden voor zijn vertrek is een "gebrek aan energie en motivatie", na een intensieve periode van vijftien jaar in verschillende rollen bij de club. De Raad van Commissarissen is sindsdien op zoek naar een opvolger die het club-DNA begrijpt en over de nodige technische kennis beschikt, waarbij de naam van Hoogma nadrukkelijk naar voren is gekomen.

Hoogma "op pole" voor terugkeer in Leeuwarden

Eerder deze week werd duidelijk dat Hoogma de belangrijkste gegadigde is om het stokje over te nemen. De oud-verdediger ligt volgens RTV Oost op pole position om de honneurs waar te nemen bij de club waar hij als speler in 1992 nog promotie mee vierde naar de Eredivisie. Hoogma zit momenteel zonder club nadat hij eerder dit seizoen vertrok bij Heracles Almelo, waar hij de functie van technisch directeur bekleedde.

Solidair vertrek na ontslag van Sibum

De breuk met Heracles vond plaats op 26 oktober 2025, na een moeizame start van de competitie in de Eredivisie. De slechte resultaten kostten trainer Bas Sibum de kop, waarna Hoogma besloot zich solidair te verklaren aan de oefenmeester die hij zelf naar de club had gehaald.

Cambuur koerst vol op de Eredivisie

De mogelijke komst van Hoogma valt samen met een succesvolle sportieve periode voor de club. Cambuur bezet momenteel de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie en heeft een riante voorsprong op de nummer drie, waardoor rechtstreekse promotie binnen handbereik is. Afgelopen dinsdag werd bovendien de derde periodetitel veiliggesteld na een 3-2 overwinning op Almere City, waardoor de club met veel vertrouwen de laatste fase van het seizoen ingaat.