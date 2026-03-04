Heracles Almelo belegt een trainingskamp ter voorbereiding op het duel met FC Utrecht van vrijdagavond. De hekkensluiter wil zich zo optimaal mogelijk voorbereiden op de belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Tot en met donderdag verblijven de Almeloërs in Delden.

Het is al weken code rood in het Asito Stadion, waar Heracles is afgezakt naar de laatste plaats. Het gat met plek zestien – aan het einde van het seizoen goed voor nacompetitie – bedraagt vijf punten. De veilige vijftiende plaats lijkt nog verder weg: dat verschil is liefst negen punten. Degradatie komt daarmee steeds dichterbij voor de ploeg van Ernest Faber.

Vrijdagavond staat de ontmoeting met FC Utrecht op het programma. Heracles gaat van woensdag tot en met donderdag op trainingskamp in Delden, op zo’n elf kilometer van het stadion. Met het korte trainingskamp hoopt Faber zijn ploeg in alle rust en focus voor te bereiden op de 26ste competitiewedstrijd van het seizoen.

De Almeloërs werken twee trainingen af, op woensdag en donderdag. De eerste sessie vindt achter gesloten deuren plaats.

Heilmann naar Heracles

Dinsdag werd bovendien bekend dat Vincent Heilmann de technische staf van Heracles heeft versterkt. De trainer komt over van PSV Onder 19. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Heilmann de rol van hoofdtrainer zou overnemen van Faber, die daarmee uit zijn dubbelrol – hij combineert het trainerschap met een functie als technisch directeur – zou stappen. Heilmann beschikt echter nog niet over de vereiste hoogste trainersdiploma’s, waardoor de KNVB geen dispensatie verleende. De Tilburger gaat nu aan de slag als assistent-trainer.