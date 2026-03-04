Liverpool ging dinsdagavond in blessuretijd onderuit bij hekkensluiter Wolverhampton Wanderers (2-1). In de Britse pers wordt het spel van de vier Nederlanders onder de loep genomen en de conclusies zijn duidelijk: het was niet goed genoeg.

Van The Liverpool Echo krijgen Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo allen een 5 na de nederlaag bij Wolves. “Van Dijk slenterde de hele wedstrijd zonder al te veel problemen, maar werd verslagen door Arokodare bij de eerste goal van Wolves. Gravenberch was veel te slordig met zijn passes en kon niet mee in het tempo van de wedstrijd. Hij had al eerder een kaart kunnen krijgen dan hij in werkelijkheid kreeg”, klinkt het. De kritiek op Gakpo is iets milder. “Het leek er tenminste op dat hij wilde sprinten en zorgde soms voor gevaar door naar binnen te trekken.”

Van Dijk en Gravenberch krijgen van Express dezelfde cijfers. “Van Dijk werd makkelijk opzij gezet door Arokodare bij een van de goals van Wolves en had een late voorzet van Ngumoha binnen moeten koppen.” Over Gravenberch schrijft de krant dat hij veel te veel overtredingen nodig had en ‘niet goed genoeg’ was aan de bal. Gakpo krijgt zelfs een vier van Express. “Ondanks zijn vier schoten bracht hij te weinig. Slechts een was op doel en ging recht op doelman Sa af. Oogde gretig, maar het was niet goed genoeg.” De krant heeft hem een minpunt gegeven voor het voorkomen van een treffer van Curtis Jones.

Jeremie Frimpong kreeg van alle Nederlanders op het veld het hoogste cijfer van beide kranten met twee keer een 6. “Deed het aardig bij zijn eerste basisplaats sinds 24 januari. Schoot één keer ruim over en bezorgde de verdediging van Wolves verder weinig problemen. Verre van de slechtste aan de kant van Liverpool”, aldus Express. “Kon zijn snelheid niet laten zien en schoot een keer ruim over. Werd moe in de tweede helft”, sluit The Liverpool Echo zich daarbij aan.

‘Verandering in dug-out noodzakelijk’

Na de nederlaag in Wolverhampton ligt ook Arne Slot onder vuur. “Eerder deze week gaf hij toe dat veel wedstrijden ‘geen plezier zijn om te kijken’. Hij moet dit gehaat hebben!”, schrijft fanwebsite This is Anfield, dat de trainer een 4 geeft. “Liverpool domineerde de eerste helft, maar was te traag in balbezit en het gebrek aan creativiteit maakte het moeilijk om te bekijken.”

De website schuift de schuld daarvan af op Slot. “Nog erger dan het feit dat zijn team tegen hekkensluiter Wolves op achterstand kwam, is dat er alwéér werd verloren in blessuretijd.” This is Anfield wil dan ook graag zien dat de clubleiding ingrijpt. “Uiterlijk deze zomer moet er een verandering in de dug-out plaatsvinden. Dit is uitstel van executie.”