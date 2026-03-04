Dick Schreuder en verdedigen? Over die combinatie gaat het zelden. De NEC-oefenmeester liet in de sensationele bekerzege tegen PSV iets zien wat we hem niet vaak hebben zien doen: verdedigend wisselen om een resultaat over de streep te trekken. Hij kan het dus wél.

Praat je over Schreuder, dan gaat het negen van de tien keer over aanvallen. Over ‘zijn’ spelsysteem met drie verdedigers en zes aanvallers, de talloze positiewisselingen en het dwingende tempo. Met die aanpak boekt de voormalig succestrainer van PEC Zwolle – waar hij dezelfde tactiek hanteerde – enorme successen bij NEC. Sinds speeldag één geldt de Nijmeegse formatie als een van de attracties van de Eredivisie.

De speelstijl van NEC is ongetwijfeld het vermakelijkst van Nederland. Het levert veel kansen op, veel doelpunten én spannende wedstrijden. Toch ligt de focus bijna altijd op de aanval, en gaat het nauwelijks over verdedigen.

Schreuder doet iets ongewoons tegen PSV

“Ik val het liefst aan met een mannetje meer. Dan maar met een ondertal achterin”, vertelde Schreuder begin dit seizoen tegen VI. Zelfs als analisten spreken over ‘kamikazevoetbal’ bij NEC, blijft hij normaal gesproken trouw aan zijn systeem.

Wat deze verdedigende wissel opmerkelijk maakt, is dat Schreuder normaal zelden van zijn aanvallende plan afwijkt. Bij eerdere wedstrijden, ook tegen topclubs, zagen we hem vasthouden aan zijn strijdplan. De keuze tegen PSV laat zien dat hij, wanneer de situatie daarom vraagt, zijn aanvallende denkwijze kan aanpassen en het team verdedigend kan consolideren.

Nadat Peter Bosz verdediger Armando Obispo naar voren schoof, reageerde Schreuder door Bram Nuytinck én Jetro Willems in te brengen voor aanvallende middenvelder Tjaronn Chery en linkermiddenvelder Basar Önal. Noé Lebreton schoof hierdoor door naar de linkerkant.

Met liefst vijf (op papier) verdedigers (Dasa, Kaplan, Fonville, Nuytinck en Willems) hield NEC stand en trok de 3-2-voorsprong over de streep. PSV werd uit het bekertoernooi geknikkerd, en NEC plaatste zich voor de finale. Én het is duidelijk: Schreuder denkt niet alleen aanvallend, maar kan ook verdedigend adequaat handelen wanneer het moet.