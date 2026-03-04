Live voetbal

Derksen trots op NEC: ‘Ben in staat om morgen in een NEC-shirt te zitten’

Johan Derksen
Foto: © Talpa
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
4 maart 2026, 11:36

Johan Derksen is trots dat NEC het tot de bekerfinale heeft geschopt, zo laat hij dinsdagavond weten bij Vandaag Inside. De analist gaf aan dat hij ‘in staat is’ om op woensdagavond met een NEC-shirt aan tafel te gaan zitten bij de talkshow. Of hij daadwerkelijk daad bij woord gaat voegen, valt nog te bezien.

Voor NEC is het een seizoen om niet snel te vergeten. De Nijmegenaren staan met nog negen duels te spelen op de vierde plaats in de Eredivisie en plaatsten zich dinsdagavond ten koste van PSV voor de finale van de KNVB Beker. “Fantastisch”, reageert Derksen als Wilfred Genee hem tijdens de uitzending van Vandaag Inside vertelt dat de Nijmegenaren de finale hebben bereikt. “Ik ben in staat om hier morgen met een NEC-shirt aan te zitten”, zegt hij. Als Genee vervolgens vraagt of Derksen dit daadwerkelijk gaat doen, komt er geen duidelijk antwoord uit.

“Ik ben nu zeventig jaar supporter van NEC en voor de eerste keer moet je trots zijn op je club”, gaat Derksen verder. “Het is niet te geloven. Ze hebben al twee keer in de bekerfinale gezeten en twee keer verloren.” Later in de uitzending wordt deze bewering door Genee gecorrigeerd, die aanhaalt dat NEC in het verleden al vier bekerfinales heeft verloren.

Derksen benadrukt dat hij ‘alle eer’ wil geven aan Marcel Boekhoorn. “Die heeft alles opgezet”, aldus De Snor. René van der Gijp haakt erop in en stelt dat ook Dick Schreuder lof mag krijgen. “Boekhoorn had eerst liever Mark van Bommel”, blikt Derksen terug op de trainerszoektocht. “Toen is hem ingefluisterd dat hij Schreuder moest nemen en dat heeft hij toen gedaan. Het is een schot in de roos. Ze spelen leuk voetbal.”

NEC - PSV

N.E.C.
3 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

