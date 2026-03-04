Als het aan ligt, is hij ook volgend seizoen de vaste controleur op het middenveld van Ajax, zo laat hij weten aan Voetbal International. Volgens de 22-jarige rechtspoot probeert hij dit in iedere wedstrijd en op elke training aan te tonen.

Al sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford afgelopen zomer is Ajax op zoek naar een nieuwe controleur. De Amsterdammers probeerden zowel in de zomer als in de winter een ‘zes’ te halen, maar slaagden hier in beide transferperiodes niet in. Daardoor hebben Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Ko Itakura en Kian Fitz-Jim allen al de kans gekregen om zich enkele wedstrijden op die plek te laten zien.

Het grootste deel van het seizoen stond Regeer echter in de basis als controlerende middenvelder. De jeugdinternational wil de komende periode aantonen dat hij hier de geschikte man voor is bij Ajax. “Sinds deze trainer er is, probeer ik dat elke wedstrijd en elke training te laten zien”, aldus Regeer. “Dan is het uiteindelijk aan de technische mensen om te beslissen voor welke posities er spelers moeten komen.” Het enige wat de middenvelder kan doen, is de beste versie van zichzelf tonen. “Maar als het aan mij ligt, ben ik ook volgend seizoen de nummer 6 van Ajax, ja.”

Meedoen om de prijzen

Volgend seizoen hoopt Ajax weer mee te doen om de prijzen, zo liet technisch directeur Jordi Cruijff onlangs weten. “Iedereen begint in augustus weer op nul punten”, begint Regeer over het huidige gat met PSV. De middenvelder benadrukt dat hij nog niet weet wat er komende zomer gaat gebeuren op de transfermarkt en wie de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. “Dus dat is lastig in te schatten, maar wat Jordi heeft aangegeven: dat hij volgend jaar voor de prijzen wil spelen, ik denk dat iedere topsporter dat wil. Dus ik ook. Of het lukt, zal moeten blijken, maar ik denk dat het zeker mogelijk is.”