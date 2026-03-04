Live voetbal

Youri Regeer, Mika Godts en Wout Weghorst vieren een doelpunt van Ajax tegen FC Groningen
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
4 maart 2026, 10:43

Als het aan Youri Regeer ligt, is hij ook volgend seizoen de vaste controleur op het middenveld van Ajax, zo laat hij weten aan Voetbal International. Volgens de 22-jarige rechtspoot probeert hij dit in iedere wedstrijd en op elke training aan te tonen.

Al sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford afgelopen zomer is Ajax op zoek naar een nieuwe controleur. De Amsterdammers probeerden zowel in de zomer als in de winter een ‘zes’ te halen, maar slaagden hier in beide transferperiodes niet in. Daardoor hebben Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Ko Itakura en Kian Fitz-Jim allen al de kans gekregen om zich enkele wedstrijden op die plek te laten zien.

Het grootste deel van het seizoen stond Regeer echter in de basis als controlerende middenvelder. De jeugdinternational wil de komende periode aantonen dat hij hier de geschikte man voor is bij Ajax. “Sinds deze trainer er is, probeer ik dat elke wedstrijd en elke training te laten zien”, aldus Regeer. “Dan is het uiteindelijk aan de technische mensen om te beslissen voor welke posities er spelers moeten komen.” Het enige wat de middenvelder kan doen, is de beste versie van zichzelf tonen. “Maar als het aan mij ligt, ben ik ook volgend seizoen de nummer 6 van Ajax, ja.”

Meedoen om de prijzen

Volgend seizoen hoopt Ajax weer mee te doen om de prijzen, zo liet technisch directeur Jordi Cruijff onlangs weten. “Iedereen begint in augustus weer op nul punten”, begint Regeer over het huidige gat met PSV. De middenvelder benadrukt dat hij nog niet weet wat er komende zomer gaat gebeuren op de transfermarkt en wie de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. “Dus dat is lastig in te schatten, maar wat Jordi heeft aangegeven: dat hij volgend jaar voor de prijzen wil spelen, ik denk dat iedere topsporter dat wil. Dus ik ook. Of het lukt, zal moeten blijken, maar ik denk dat het zeker mogelijk is.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Baggio
124 Reacties
770 Dagen lid
657 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Regeer geen optie voor nummer 6 te zwak

Noxin
61 Reacties
1.254 Dagen lid
158 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb het nog niet gezien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Youri Regeer

Youri Regeer
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
20
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Twente
19
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

