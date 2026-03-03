Valentijn Driessen acht de kans aanzienlijk dat Jordi Cruijff ingrijpt bij Ajax. De Amsterdammers verkeren in matige vorm, terwijl de technisch directeur bij zijn aanstelling benadrukte dat Ajax zich geen reeks zonder overwinning kan permitteren. Daardoor lijkt de toekomst van Fred Grim aan een zijden draadje te hangen, terwijl Óscar García wordt genoemd als mogelijke interim-trainer.

Ajax kwam zondag niet verder dan een 0-0-gelijkspel en speelde een draak van een wedstrijd. Het betekende de vierde puntendeling in vijf wedstrijden. Dreigt er een ontslag voor Fred Grim? “Daar heeft Jordi Cruijff natuurlijk ook op gehint, toen hij zijn presentatie had voor de Nederlandse media. Ajax staat voor winnen, en als je lang niet wint, heb je een probleem. Óók als trainer. De eerste met dat probleem was Willem Weijs. Cruijff was nog geen dag binnen en stuurde hem al weg,” begint Driessen bij Kick-off.

'Ajax-schokeffect onder García'

De nieuwe werkwijze van García riep aanvankelijk gefronste wenkbrauwen op bij Jong Ajax. “Ze stonden er heel raar van te kijken wat García aan het doen is. Ze gingen ineens oefenen op patronen, tot vervelens toe. Maar in de laatste drie wedstrijden speelt hij één keer gelijk en wint hij twee keer. Er is daar wel wat gebeurd,” ziet de chef voetbal van De Telegraaf.

“Als je wat wil, heb je al iemand in eigen huis om zo’n schokeffect teweeg te brengen. Jordi Cruijff kent hem goed en heeft nu een aantal wedstrijden van Fred Grim gezien. Het enige wat hij heeft gezien, is een overwinning tegen Fortuna Sittard.”

Bosschaert genoemd als interim-trainer Feyenoord

“Bosschaert heeft het vorig jaar als schokeffect heel goed gedaan. Dan kun je zeggen: dat geeft geen garantie, maar niets geeft daar (bij Feyenoord, red.) garantie. Maar je hebt wel de garantie dat het op deze manier fout kan gaan,” vindt Driessen. Steven Kooijman vergelijkt de oud-interim-trainer van Feyenoord zelfs met Michael Carrick van Manchester United, die nu ook uitstekend rendeert als nieuwe oefenmeester.