Filipe Luís is niet langer hoofdtrainer van Flamengo. Hoewel de ploeg vannacht nog met een overtuigende 8-0 zege van Madureira won, is het doek gevallen voor de voormalig verdediger van onder meer Ajax en Atlético Madrid. Volgens ingewijden was de maat vol na een reeks teleurstellende resultaten aan het begin van de competitie.

Het ontslag van Luís komt voor de buitenwacht wellicht als een verrassing, zeker gezien de monsterscore van maandagavond in de Carioca Série A. Toch rommelde het al langer bij de club uit Rio de Janeiro. Met slechts vier punten uit de eerste drie wedstrijden beleeft de titelverdediger de slechtste start in de afgelopen tien jaar. De clubleiding heeft daarom besloten om de samenwerking, die eigenlijk nog tot medio 2027 zou doorlopen, per direct te beëindigen. De sportieve ‘crisis’, waarbij eerder dit jaar ook de Braziliaanse Supercup en de Recopa Sudamericana werden verloren, weegt zwaarder dan de recente 8-0 overwinning.

Flamengo bedankt Luís voor bewezen diensten

In een officieel statement heeft Flamengo het vertrek van de trainer en zijn staf bevestigd. De club kiest voor een harde breuk om het tij in de competitie te keren. "Vanaf dinsdag is Luís geen hoofdtrainer meer van de club en zijn assistenten vertrekken ook. We willen oud-speler en trainer Filipe Luís bedanken voor alles wat hij met de club heeft bereikt. Flamengo wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", zo valt te lezen in het persbericht. Luís was sinds september 2024 in dienst en leidde de club vorig jaar nog naar het kampioenschap en de winst in de Copa Libertadores.

Terugkeer naar Ajax?

Filipe Luís maakte in 2004 als jonge Braziliaanse talent de overstap naar Ajax, maar zijn periode in Amsterdam bleef beperkt tot het beloftenelftal. Hij kwam niet in actie voor het eerste elftal en vertrok na een jaar weer, zonder officiële wedstrijden gespeeld te hebben.

Het ontslag van Filipe Luís bij Flamengo valt daarom ook op in Nederland. Door het ontslag is de oud-Ajacied nu clubloos, waardoor hij in beeld zou kúnnen komen bij de Amsterdammers. Fred Grim is daar eindverantwoordelijke voor het eerste elftal, maar de kans dat hij volgend jaar nog steeds die functie bekleedt, is klein. Op X wordt de Braziliaan nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax, mede omdat hij beschikt over het zogeheten ‘Ajax-DNA’.

Filipe Luís begon in 2024 met zijn carrière als trainer bij Flamengo.