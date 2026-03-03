Heracles presenteert Vincent Heilmann: 'Kans op handhaving nu groter'

Heracles Almelo heeft de technische staf per direct uitgebreid met de komst van Vincent Heilmann. De 29-jarige Tilburger komt over van PSV en heeft in het Asito Stadion een contract getekend dat hem tot medio 2027 aan de club verbindt. Heilmann sluit dinsdag voor het eerst aan bij de selectie en staf van de Almeloërs, die momenteel vechten tegen degradatie uit de Eredivisie.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Heilmann de rol als hoofdtrainer zou overnemen van Ernest Faber, die daardoor uit zijn dubbelrol (hij combineert het trainerschap met een rol als technisch directeur) werd gehaald. Heilmann beschikt echter nog niet over de hoogste trainersdiploma's, waarna de KNVB geen dispenstatie verleende aan de Tilburger om toch hoofdtrainer te worden van Heracles.

Faber verwacht kwaliteitsinjectie door komst Heilmann

Faber is ervan overtuigd dat de toevoeging van de jonge trainer noodzakelijk is om het tij te keren in Almelo. Heracles bezet momenteel de achttiende en laatste plaats in de Eredivisie en verloor de laatste vier competitiewedstrijden op rij. "Vincent is een zeer talentvolle trainer, die extra specialistische kennis toevoegt aan onze organisatie. Met zijn inbreng kunnen we de intensiteit nog meer verhogen en nog meer aandacht schenken aan de individuele ontwikkeling van spelers. Daardoor vergroten we de kans op handhaving in de Eredivisie", aldus Faber.

Ervaring in de Bundesliga en de Youth League

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd beschikt Heilmann over een opvallend cv. In 2021 maakte hij vanuit de jeugdopleiding van PSV de overstap naar de Bundesliga, waar hij de assistent werd van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Na het ontslag van Van Bommel bleef Heilmann behouden voor de Duitse club en diende hij onder de trainers Florian Kohfeldt en Nico Kovacs.

De laatste jaren was hij werkzaam als hoofdtrainer van PSV Onder 19, waarmee hij onder meer uitkwam in de prestigieuze UEFA Youth League. In dat toernooi coachte hij talenten tegen Europese grootmachten als Atlético Madrid en Chelsea.

Cruciale fase in de strijd om handhaving

De aanstelling van Heilmann komt op een cruciaal moment voor de club, die in een diepe crisis verkeert. Met slechts 17 punten uit 24 wedstrijden en een negatief doelsaldo van 31 voor en 62 tegen, is de nood aan de man. De club hoopt dat de nieuwe impulsen in de staf direct effect sorteren in de jacht op punten.