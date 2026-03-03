De Nederlandse topclubs staan er momenteel niet goed op bij de bekende gezichten in de voetbalwereld. In het programma Voetbalpraat hebben analisten Kenneth Perez en Leon ten Voorde hun ongezouten kritiek geuit op het spel van Ajax en Feyenoord na de meest recente speelronde. Volgens Perez was de vertoning van de Amsterdammers in de wedstrijd tegen PEC Zwolle "over 90 minuten abominabel", zo klinkt het.

De oud-prof zag dat Ajax in de uitwedstrijd in Zwolle ver door de ondergrens zakte, al was dat volgens hem niet voor het eerst dit seizoen. "Het was een ondergrens die we in de afgelopen periodes wel vaker gezien hebben", zo stelt Perez vast. Hij wijst daarbij op eerdere ontmoetingen waarin het niveau van de ploeg van Fred Grim plotseling wegviel. "In wedstrijden zoals tegen Go Ahead thuis, Telstar uit en NAC zie je dat het niveau ineens zakt naar iets waarvan je denkt: waar gaat het over? Maar gisteren was het echt 0,0 schwung. Er zat niks in, niks van een plan", aldus de analist.

Gebrek aan idee

Hoewel Ajax op papier de betere selectie heeft, was daar op het veld weinig van terug te zien. Perez spaart daarbij ook de tegenstander niet, maar legt de verantwoordelijkheid vooral bij de recordkampioen uit Amsterdam. "Ik pleit ook absoluut Zwolle niet vrij in deze wedstrijd, ook al ben je Zwolle, ga alsjeblieft een beetje voetballen. Maar Ajax stond natuurlijk op papier vaak boven de tegenstander. De opbouw sloeg volledig nergens op, er was geen idee achter de lange ballen naar Weghorst. Het was heel raar om te zien", zo vertelt hij.

Niet alleen Ajax

Leon ten Voorde deelt de zorgen van Perez en kijkt verder dan alleen de wedstrijd in Zwolle. Ook Feyenoord, dat afgelopen zondag met 2-0 verloor van FC Twente, kon de journalist niet bekoren. Volgens Ten Voorde is het niveau van de traditionele topclubs momenteel zorgwekkend laag. "We hebben gistermiddag toch met tranen in de ogen gekeken naar twee topclubs in Nederland, Ajax en vervolgens Feyenoord. Het is wel heel treurig gesteld met deze twee clubs. En dan vinden we het gek dat we in Europa niks van ons laten zien", stelt Ten Voorde vast.

Niet goed genoeg

Volgens Perez is het probleem bij Ajax niet zozeer een gebrek aan motivatie of besef van de belangen in de strijd om de tweede plaats, maar simpelweg een gebrek aan kwaliteit in de huidige selectie. "Het besef voor plek twee is er echt wel, maar je bent niet verplicht boven je kunnen te presteren. Dit is wat ze kunnen, en dat is het", zo besluit de Deense analist zijn betoog over de huidige staat van de Amsterdamse club. De zorgen over het niveau van de Nederlandse top blijven hiermee aanhouden, zeker nu de beslissende fase van de competitie is aangebroken.